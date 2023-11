Concurso Caixa: Presidente anuncia EDITAL para técnico bancário

Concurso Caixa vai acontecer após programa

Caixa Econômica Federal Anuncia Novo Concurso

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira Fernandes, confirmou em entrevista à TV Cabo Branco, em João Pessoa, a realização de um próximo concurso para fortalecer o quadro de servidores do banco. A notícia, divulgada em 25 de novembro, revela planos após a implementação de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) ainda este ano.

Desligamento Voluntário como Pré-Requisito para Novo Concurso

Carlos Vieira destacou que o PDV será o primeiro passo para abrir espaço para um concurso público substancial, visando contribuir para a redução do déficit de empregados na instituição. O orçamento para o programa de desligamento voluntário já está definido, preparando o terreno para a abertura das oportunidades.

Foco em Técnico Bancário e Profissionais de Tecnologia do concurso Caixa

O presidente adiantou que o novo concurso terá vagas destinadas ao cargo de técnico bancário, de nível médio. Além disso, profissionais da área de Tecnologia também serão selecionados para fortalecer o quadro de servidores. A iniciativa visa impulsionar o crescimento das agências e preencher lacunas estratégicas no banco.



Expectativa de Crescimento do Quadro de Servidores

Com um quadro atual de 87 mil funcionários, o presidente ressaltou que, embora já tenham tido 114 mil servidores, o concurso oferecerá a oportunidade de crescimento tanto para técnicos bancários quanto para profissionais de TI. O anúncio não trouxe uma data específica para a publicação do edital, mas Carlos Vieira afirmou que em breve serão divulgadas mais informações.

Confirmação de Estudos para o concurso Caixa

Durante seu discurso de posse em 9 de novembro, Carlos Vieira, o novo presidente da Caixa, reafirmou o compromisso de promover o ingresso de novos servidores, confirmando a previsão de um concurso Caixa em 2024. O presidente expressou o desejo de observar as fragilidades da instituição e suprir as necessidades de pessoal.

Ainda não há confirmação sobre a banca organizadora do concurso, mas a expectativa é que o certame possa ter mais de um edital. A possibilidade de dois editais, um para o quadro geral e outro para a área de Tecnologia da Informação, reflete a estratégia de focar em profissionais especializados.

Remuneração Atrativa e Benefícios para os Aprovados

O Plano de Cargos e Salários da Caixa Econômica Federal destaca remunerações iniciais atrativas para os aprovados, variando conforme o cargo. Além dos salários, os servidores têm direito a benefícios como vale-transporte, participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, e auxílio creche. O concurso promete ser uma oportunidade valiosa para quem busca uma carreira sólida no setor bancário. Saiba mais sobre o concurso Caixa.

Concurso Caixa 2021: Inclusão e Oportunidades para Pessoas com Deficiência

No ano de 2021, a Caixa Econômica Federal promoveu um concurso inovador, destinando todas as 1.100 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcDs). Dentre essas, mil eram imediatas, enquanto outras cem constituíam o cadastro de reserva.

Diversidade de Oportunidades nos Cargos de Técnico Bancário e TI

As oportunidades contemplaram dois importantes setores: técnico bancário tradicional e Tecnologia da Informação (TI). No caso da TI, foram disponibilizadas 100 vagas imediatas e mais dez para o cadastro de reserva, especificamente no polo do Distrito Federal. A distribuição geográfica das demais vagas proporcionou uma abrangência nacional.

Requisitos Simples para Ampliar a Participação

O requisito mínimo para participar desse concurso Caixa era o ensino médio completo, proporcionando uma oportunidade acessível a um amplo grupo de candidatos. Além disso, a condição legal de pessoa com deficiência era o critério adicional para concorrer, enfatizando o compromisso da Caixa com a inclusão.

Esse concurso representa um marco na promoção da igualdade de oportunidades e na valorização da diversidade, reforçando o comprometimento da Caixa Econômica Federal com a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e representativo.