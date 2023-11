Concurso Câmara de Maricá RJ: confira cargos e salários

Atenção concurseiro de plantão! Acaba de ser divulgado o edital do concurso da Câmara de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o certame está oferecendo um total de 22 vagas para diferentes níveis de escolaridade, incluindo fundamental, médio e superior.

Quer saber mais detalhes deste certame que já está bem próximo de acontecer? Então continue lendo até o final e confira todas as informações!

Concurso Câmara de Maricá RJ

Como está se tornando corriqueiro nos concursos públicos, o edital do processo seletivo da Câmara de Maricá RJ teve seu lançamento oficial bem próximo da data da aplicação da prova.

Desse modo, os concurseiros precisam correr para se inscrever e se preparar. Os salários iniciais oferecidos variam, atingindo até R$ 4.307,70, para uma carga horária de 40 horas semanais.

A responsabilidade pela organização do concurso é do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), e as inscrições estarão abertas no período entre novembro e dezembro. As provas objetivas, agendadas para janeiro de 2024, serão o método de avaliação dos candidatos.

Como se inscrever para o concurso Câmara de Maricá RJ

A inscrição para o concurso Câmara de Maricá RJ pode ser realizada através do site do Ibam, começando em 8 de novembro e indo até 17 de dezembro. Para participar, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujos valores são os seguintes: R$ 50 para nível fundamental;

R$ 60 para nível médio;

R$ 85 para nível superior;

R$ 130 para o cargo de Procurador I.

Vale ressaltar que aqueles inscritos no CadÚnico têm a opção de solicitar a isenção da taxa entre 8 e 10 de novembro, através do site da banca.

Por isso, se esse é o seu caso, corra para acessar o site do Ibam e peça a isenção da taxa, uma vez que o prazo para isso se encerra amanhã.

Vagas e cargos no certame

O edital do concurso apresenta 22 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de:

Analista Legislativo;

Contador;

Procurador;

Técnico em Sistemas e Redes;

Técnico Legislativo;

Oficial de Serviços Gerais.

A saber, cada um desses cargos e especialidades possui requisitos específicos de formação e salários que variam bastante.

Provas do concurso Câmara de Maricá RJ

A realização das provas do concurso Câmara de Maricá RJ está programada para janeiro, no dia 28, nos turnos da manhã e da tarde.

Como dissemos antes, os candidatos (com exceção dos candidatos ao cargo de Procurador) serão avaliados por meio de provas objetivas.A saber, elas abrangerão temas como:

Português;

Legislação Municipal;

Informática (para cargos de nível superior e médio, exceto Procurador);

Matemática (para cargos de nível fundamental);

Conhecimentos Específicos.

As provas discursivas, destinadas apenas aos candidatos ao cargo de Procurador, consistirão em uma questão dissertativa de conteúdo técnico.

Ademais, a validade do concurso será de dois anos, a partir da data da homologação, podendo se prorrogar por igual período após o primeiro ano.

Como se preparar para este certame?

Já comentamos como a maioria dos concursos ultimamente tem lançado editais bem perto da data da prova. Sendo assim, todos os candidatos precisam iniciar sua preparação antes mesmo da divulgação oficial do edital.

No caso do concurso Câmara de Maricá RJ, faltam pouco mais de 2 meses para as provas. Então, é preciso intensificar os estudos. Veja a seguir algumas dicas nesse sentido.

1. Priorize matérias relevantes

Concentre-se nas disciplinas de maior peso no edital, distribuindo seu tempo de estudo de acordo com a importância de cada matéria.

2. Elabore um cronograma realista

Crie um cronograma que leve em consideração suas responsabilidades diárias, estabelecendo metas alcançáveis a curto e médio prazo. Desse modo, evite sessões de estudo muito longas para evitar fadiga mental.

3. Consistência é a chave para passar no concurso Câmara de Maricá

Distribua seu tempo de estudo ao longo da semana de maneira consistente. Afinal, a prática diária é mais eficaz do que estudos intensivos esporádicos.

4. Pratique com questões anteriores

Familiarize-se com o estilo das perguntas praticando com questões anteriores do mesmo órgão e nível de escolaridade. Isso aprimorará seu raciocínio e aumentará sua confiança.

No caso desse certame em específico, pesquise por provas aplicadas pela banca Ibam e também por edições anteriores do concurso Câmara de Maricá.

5. Revise periodicamente

Reserve tempo para revisões regulares, consolidando o conhecimento adquirido. Isso ajuda a fixar as informações na memória de longo prazo, além de contornar a curva do esquecimento.

6. Cuide da saúde física e mental

Mantenha um equilíbrio saudável entre estudo e descanso. Assim, priorize noites de sono adequadas e inclua pausas para evitar exaustão.

Gostou de saber que o concurso Câmara de Maricá RJ? Então se inscreva, se prepare e volte sempre aqui para mais atualizações sobre esse e outros concursos!