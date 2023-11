Concurso Câmara dos Deputados registra mais de 90 mil inscritos

No último dia 13 de novembro, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o número total de inscritos no concurso público Câmara dos Deputados. Dessa forma, o resultado impressiona, uma vez que 90.573 candidatos se inscreveram.

Essa procura intensa destaca a concorrência acirrada, atingindo a média de 647 candidatos por vaga.

Concurso Câmara dos Deputados

O certame, organizado pela banca FGV, oferta um total de 749 vagas, sendo 140 para provimento imediato e 609 para formação de cadastro de reserva. A saber, as oportunidades se destinam a analistas legislativos de diversas especialidades.

Retificações no edital e situação atual do concurso Câmara dos Deputados

É importante destacar que o processo passou por ajustes com retificações no edital, que trouxeram pequenas alterações na distribuição das vagas e no conteúdo programático.

Veja a seguir algumas das datas principais das movimentações do processo seletivo até o momento:

28 de setembro de 2023: Editais retificados;

23 de outubro de 2023: Relação preliminar de inscritos;

13 de novembro de 2023: Divulgação do total de inscritos.



Salário e benefícios

Uma das coisas mais atrativas para os aprovados no concurso Câmara dos Deputados são os salários e benefícios. Segundo o edital, as remunerações para os analistas legislativos variam entre R$ 26.196,30 e R$ 34.812,19, com todos os nomeados iniciando na Classe A Padrão 1.

Além dos salários competitivos, os servidores terão acesso a benefícios essenciais, como:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-transporte;

Assistência pré-escolar;

Assistência médica e odontológica, além de um valor destinado a exames periódicos.

Adicional de especialização e reajuste salarial para os aprovados no concurso Câmara dos Deputados

Outro ponto de destaque é o adicional de especialização oferecido pela Câmara dos Deputados, conforme estabelecido pela Lei 12.256/2010. A saber, esse adicional, que varia de 6% a 10%, é concedido a partir da comprovação de cursos de graduação, especialização lato sensu, mestrado e doutorado, todos com reconhecimento do MEC.

Além disso, a recente aprovação de reajuste salarial para servidores, com incremento de 19,25% ao longo dos próximos três anos, proporciona uma perspectiva de crescimento para os aprovados.

Inscrições encerradas: próximas etapas e cronograma

O período de inscrições foi do dia 28 de agosto ao dia 4 de outubro de 2023, com os candidatos realizando o procedimento no site oficial da banca FGV. Ademais, as taxas variaram de R$ 95,00 a R$ 120,00, a depender do cargo escolhido, sendo essencial o pagamento até o dia 5 de outubro para garantir a validação da candidatura.

Importante destacar que houve isenção da taxa de inscrição para alguns candidatos, conforme determinado pelo Decreto n.º 6.593/2008 e pela Lei n.º 13.656/2018. No entanto, o prazo para solicitação dessa isenção já se encerrou.

Etapas do concurso Câmara dos Deputados

O concurso público da Câmara dos Deputados seguirá diversas etapas, incluindo:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial;

Avaliação de títulos, esta última exclusiva para os cargos de Consultoria.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para os dias 3 e 10 de dezembro de 2023, respectivamente. Além disso, cada cargo tem um tipo de conteúdo programático. Sendo assim, o candidato deve estar atento às especificidades de cada etapa, conforme as atribuições do cargo desejado.

Como são as provas da FGV?

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é famosa por organizar concursos renomados, como o Exame de Ordem da OAB, por exemplo.

Assim, ao se preparar para os concursos da FGV, é fundamental compreender o estilo dessa banca.

Modelo variável de provas

A FGV se diferencia ao não adotar um modelo padrão, variando o formato das provas conforme o órgão solicitante. Sendo assim, essa característica exige dos candidatos uma adaptação a diferentes abordagens e conteúdos.

Estrutura da prova objetiva

As provas objetivas da FGV, comumente compostas por questões de múltipla escolha, abrangem disciplinas específicas conforme cada edital. A atenção aos detalhes e a interpretação de textos são elementos frequentes nas questões de Língua Portuguesa.

Conteúdo: essencial no concurso Câmara dos Deputados

Língua Portuguesa: ênfase na interpretação de texto, cobrada mais que a gramática convencional;

Raciocínio Lógico-Matemático: a FGV privilegia questões com matemática pura, incluindo geometria, análise combinatória e porcentagem, sem alcançar um nível de dificuldade elevado;

Disciplinas de Direito: A banca opta por cobrar texto de lei seca, sem grandes mistérios.

Características da banca

Os enunciados da FGV são conhecidos por sua extensão e complexidade, que costumam cansar e desgastar na hora de responder às questões. Por isso, é importante ler com calma e gerenciar o tempo.

Nível de dificuldade comparativo

A título de comparação, o estilo de cobrança da FGV costuma ser mais exigente que a Fundação Carlos Chagas (FCC) e ligeiramente menos desafiador que a Escola de Administração Fazendária (ESAF).

