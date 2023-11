Concurso Casa da Moeda avança e pode sair nos próximos dias

Concurso Casa da Moeda será para três cargos

O concurso Casa da Moeda teve um avanço significativo. Com isso, o edital pode sair em breve. Vale lembrar que o certame será para três cargos.

Veja todos os detalhes a seguir.

Avanço Significativo no Concurso Casa da Moeda

O concurso público da Casa da Moeda registrou um marco significativo nesta terça-feira, 21, com o anúncio oficial da banca organizadora, que será a renomada Fundação Cesgranrio.

A confirmação foi formalizada por meio de um comunicado publicado no Diário Oficial da União, ratificando a assinatura do contrato entre as partes no último dia 16. Com esse progresso, o edital está próximo de ser divulgado, e a Casa da Moeda tem a expectativa de lançá-lo ainda neste ano.

A escolha da Fundação Cesgranrio, que também foi responsável pelo último concurso realizado em 2012, traz consigo uma continuidade na condução do processo seletivo. Aqueles que já iniciaram seus estudos com base no edital anterior contam com uma vantagem, visto que a estrutura do concurso deve permanecer consistente.

Detalhes dos Cargos e Requisitos do concurso Casa da Moeda

O próximo edital do concurso Casa da Moeda trará oportunidades para os seguintes cargos:



Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial;

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio;

Analista de Produção – Design de Valores – Gravador.

O cargo de Técnico de Segurança, em todas as especialidades, exige apenas o nível médio completo. Já o cargo de Analista de Produção requer nível superior em áreas específicas. Os requisitos e salários estão em fase de análise, podendo sofrer ajustes no edital.

Salários e Jornada de Trabalho do concurso Casa da Moeda

Para o cargo de Técnico de Segurança na Casa da Moeda, os salários iniciais variam de R$2,6 mil, podendo atingir R$5,9 mil ao final da carreira. No caso do cargo de Analista de Produção, a remuneração inicial é de R$6,4 mil, podendo chegar a R$13,2 mil com a progressão de carreira. A carga horária é de 40 horas semanais. Importante mencionar que os salários estão em avaliação e podem ser ajustados no próximo edital.

Cronograma Previsto

Inscrições: 1º a 21/11/2023

1º a 21/11/2023 Período de solicitação de inscrição e isenção de taxa: 1º a 21/11/2023

1º a 21/11/2023 Data final para pagamento da taxa de inscrição: 8/12/2023

8/12/2023 Provas objetivas: 14/1/2024

14/1/2024 Consulta individual aos gabaritos preliminares: 16 a 18/1/2024

Fique atento às próximas informações e prepare-se para essa oportunidade na Casa da Moeda. Benefícios e Último Concurso

Benefícios na Casa da Moeda

A Casa da Moeda oferece não apenas salários competitivos, mas também uma gama de benefícios que tornam o ambiente de trabalho mais atrativo e motivador. Entre esses benefícios, destacam-se:

Alimentação Gratuita: Refeições subsidiadas para os colaboradores.

Refeições subsidiadas para os colaboradores. Transporte Subsidiado: Auxílio no custeio do transporte para facilitar o deslocamento.

Auxílio no custeio do transporte para facilitar o deslocamento. Creche para Filhos: Disponibilidade de creche para crianças de três meses a quatro anos, sujeita à disponibilidade de vagas.

Disponibilidade de creche para crianças de três meses a quatro anos, sujeita à disponibilidade de vagas. Auxílio Creche: Benefício financeiro de R$500 para auxiliar com despesas relacionadas à creche.

Benefício financeiro de R$500 para auxiliar com despesas relacionadas à creche. Seguro de Vida: Cobertura de seguro para proteção financeira em casos adversos.

Cobertura de seguro para proteção financeira em casos adversos. Assistência Médica: Cobertura para despesas médicas e de saúde.

Cobertura para despesas médicas e de saúde. Auxílio Medicamentos: Apoio financeiro para a aquisição de medicamentos.

Apoio financeiro para a aquisição de medicamentos. Próteses Odontológicas: Cobertura para despesas relacionadas a próteses odontológicas.

Cobertura para despesas relacionadas a próteses odontológicas. Órtese e Prótese: Assistência para aquisição de órteses e próteses.

Assistência para aquisição de órteses e próteses. Crédito Assiduidade: Benefício vinculado à assiduidade e comprometimento do funcionário.

Benefício vinculado à assiduidade e comprometimento do funcionário. Participação nos Lucros: Compartilhamento de ganhos financeiros da empresa com os colaboradores.

Compartilhamento de ganhos financeiros da empresa com os colaboradores. Adicional Noturno e Insalubridade: Compensação financeira por trabalho noturno ou em condições insalubres.

Compensação financeira por trabalho noturno ou em condições insalubres. Previdência Privada: Opções de planos de previdência privada para o futuro financeiro do colaborador.

Último Concurso Casa da Moeda

O concurso mais recente da Casa da Moeda ocorreu em 2012, oferecendo um total de 1.015 vagas, sendo 27 imediatas e 988 em cadastro de reserva. As oportunidades abrangiam cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos em áreas como assistente técnico administrativo, auxiliar de operação industrial, técnico industrial e analista da Casa da Moeda.

Com vencimentos iniciais variando entre R$1.395,10 e R$3.592,98, o concurso registrou uma expressiva participação, com cerca de 42 mil inscritos. A empresa mantém uma tradição de valorizar seus profissionais, refletindo-se nos benefícios oferecidos.

Na avaliação anterior, os candidatos foram submetidos a provas objetivas contendo 30 questões abrangendo áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.

A condição para aprovação foi atingir 50% ou mais dos pontos da prova, além de não obter nota igual a zero em qualquer disciplina.