Concurso Cemaden: Inscrições prorrogadas com salários acima de R$ 14 mil

Vagas do concurso Cemaden serão para dois cargos

O concurso Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) anuncia que as inscrições foram prorrogadas.

Os salários são atrativos. Veja a seguir.

Inscrições para o Concurso Cemaden

Boas notícias para quem está de olho no concurso do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). O prazo de inscrições, inicialmente previsto para encerrar nesta quinta-feira (23), foi estendido até 7 de dezembro.

24 Vagas em Disputa

O concurso oferece 24 vagas para carreiras de pesquisador e tecnologista, ambas de nível superior. Os profissionais contratados irão desempenhar suas atividades na sede do órgão, localizada em São José dos Campos (SP), com remuneração que pode atingir R$ 14.274,53, além de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Distribuição de Vagas por Áreas de Atuação

Para a carreira de Pesquisador Adjunto, as vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:



Geodinâmica ou Geologia (2 vagas)

Hidrologia (2 vagas)

Meteorologia por Sensores Remotos (1 vaga)

Redução de Risco de Desastres Geo-hidro-meteorológicos (1 vaga)

Impactos de Desastres Hidrometeorológicos (1 vaga)

Já para a carreira de Tecnologista Pleno, as vagas do concurso Cemaden estão divididas entre diversas áreas:

Engenharia (3 vagas)

Vulnerabilidade a Desastres Geo-hidro-meteorológicos (1 vaga)

Meteorologia por Sensores Remotos (1 vaga)

Impactos de Desastres Hidrometeorológicos (1 vaga)

Geoprocessamento Aplicado a Riscos e Desastres (1 vaga)

Tecnologia da Informação (1 vaga)

Redução de Risco de Desastres Geo-hidro-meteorológicos (2 vagas)

Risco de Desastres Geo-hidro-meteorológicos (2 vagas)

Geodinâmica (2 vagas)

Hidrologia (2 vagas)

Extremos Meteorológicos (1 vaga)

Com essa ampla gama de oportunidades, o concurso do Cemaden se mostra como uma excelente chance para profissionais qualificados nessas áreas contribuírem para a pesquisa e prevenção de desastres naturais.

Cronograma Detalhado do concurso Cemaden

Para os candidatos que estão de olho no concurso do Cemaden, as datas das provas escritas de conhecimentos específicos já foram definidas. Marquem em suas agendas: dia 3 de março para a prova de pesquisador e dia 10 de março para a de tecnologista.

Etapas Adicionais

Além das provas escritas, a seleção inclui etapas adicionais cruciais:

Análise de Títulos e Currículo: Esta etapa será realizada para ambos os cargos, pesquisador e tecnologista. Portanto, prepare sua documentação acadêmica e profissional para apresentar o seu melhor perfil.

Defesa Pública de Memorial (Apenas para Pesquisador): Os candidatos ao cargo de pesquisador terão a oportunidade de realizar a defesa pública de seu memorial, uma excelente chance de destacar suas experiências e contribuições relevantes para a área.

Validade e Possibilidade de Prorrogação

O certame terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Importante observar que há a possibilidade de prorrogação por igual período, uma vez, a critério do órgão, conforme estabelecem os editais.

Aproveite esse tempo para se preparar de maneira sólida e abordar todas as etapas do concurso com confiança.

Como se inscrever no concurso Cemaden

Os interessados poderão se inscrever no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação custa R$ 160.

Sobre o Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) é uma instituição essencial no Brasil, focada no monitoramento e prevenção de desastres naturais. Suas funções abrangem desde o acompanhamento meteorológico e climatológico até a emissão de alertas e pesquisas científicas.

Com um papel crucial, o Cemaden emite alertas de desastres, como enchentes e deslizamentos de terra, com base em dados atualizados sobre condições climáticas em todo o país. Esses alertas são vitais para a prevenção e evacuação de áreas de risco, contribuindo para a segurança da população.

Além disso, o centro investe em pesquisa científica, desenvolvendo tecnologias e metodologias inovadoras para a previsão e prevenção de desastres naturais. A busca por soluções avançadas é uma constante, com o objetivo de aprimorar os sistemas de monitoramento e alerta.

O Cemaden também desempenha um papel ativo na capacitação e treinamento de profissionais envolvidos na gestão de desastres, promovendo uma resposta mais eficaz em situações de emergência.

A integração com órgãos de defesa civil é outra faceta importante do trabalho do Cemaden. A colaboração estreita com entidades em níveis federal, estadual e municipal permite o compartilhamento de informações e a coordenação eficiente de ações preventivas.

Além de emitir alertas, o Cemaden dedica-se à divulgação de informações e conhecimentos relacionados a desastres naturais. Essa iniciativa visa conscientizar a população e incentivar a adoção de práticas preventivas.