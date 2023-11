Concurso Cetene adia inscrições e anuncia nova data de abertura; Confira

As vagas do Concurso Cetene são para pesquisador e tecnologista

As inscrições do Concurso Cetene (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste) foram adiadas. Portanto, os interessados na seleção deverão conferir todos os novos prazos.

Veja a seguir e não perca todos estes detalhes. Confira!

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, surpreende novamente com uma segunda retificação, publicada no Diário Oficial da União em 10 de novembro. O destaque vai para o adiamento do início das inscrições, previsto inicialmente para o mesmo dia, agora remarcado para 27 de novembro. O prazo final, contudo, permanece em 4 de janeiro.

Ajustes Anteriores e Organização do Certame

Este não é o primeiro ajuste no edital, que já havia incluído a Fundatec como a banca organizadora do concurso, além de promover alterações no cronograma. Com um total de 13 vagas em disputa, distribuídas entre pesquisador adjunto (5 vagas) e tecnologista pleno I (8 vagas), o Cetene reserva duas vagas para pessoas com deficiência e três para candidatos negros.

Requisitos e Etapas do Processo Seletivo

A carreira de pesquisador exige doutorado, enquanto o cargo de tecnologista requer mestrado ou graduação com pelo menos três anos de atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O concurso se desdobrará em diversas avaliações, incluindo prova teórico-objetiva, prova discursiva, prova oral, prova pública de defesa e arguição de memorial, e análise de títulos.

Datas Cruciais: Provas Marcadas para Fevereiro de 2024



Você também pode gostar:

Fique atento, pois as provas teórico-objetiva e discursiva estão programadas para ocorrerem na cidade do Recife/PE em 25 de fevereiro de 2024. Os detalhes sobre locais e horários serão divulgados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Esteja preparado para aproveitar a oportunidade de ingressar no Cetene, uma instituição estratégica para o desenvolvimento tecnológico no Nordeste.

Como se inscrever no Concurso Cetene

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 27 de novembro de 2023 e 4 de janeiro de 2024, através do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec (www.fundatec.org.br). Os valores são:

R$ 125 para tecnologista; e

R$ 150 para pesquisador.

Sobre o Cetene

Algumas das principais funções do Cetene incluem:

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: O Cetene dedica-se à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento de tecnologias estratégicas, buscando soluções inovadoras para desafios específicos enfrentados pela região nordeste.

O Cetene dedica-se à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento de tecnologias estratégicas, buscando soluções inovadoras para desafios específicos enfrentados pela região nordeste. Inovação Tecnológica: O centro promove a inovação, estimulando a criação de novas tecnologias e processos que possam contribuir para o crescimento econômico e social da região.

O centro promove a inovação, estimulando a criação de novas tecnologias e processos que possam contribuir para o crescimento econômico e social da região. Transferência de Tecnologia: Além de desenvolver tecnologias, o Cetene trabalha na transferência de conhecimento e tecnologia para o setor produtivo, colaborando com empresas e instituições para a aplicação prática das descobertas e inovações.

Além de desenvolver tecnologias, o Cetene trabalha na transferência de conhecimento e tecnologia para o setor produtivo, colaborando com empresas e instituições para a aplicação prática das descobertas e inovações. Capacitação e Formação Profissional: O Cetene desempenha um papel crucial na formação e capacitação de profissionais na área de ciência e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de uma mão de obra qualificada na região.

Veja mais funções

Parcerias Estratégicas: Colabora com instituições de pesquisa, universidades, empresas e outros órgãos, estabelecendo parcerias estratégicas para potencializar os esforços em prol do desenvolvimento tecnológico.

Colabora com instituições de pesquisa, universidades, empresas e outros órgãos, estabelecendo parcerias estratégicas para potencializar os esforços em prol do desenvolvimento tecnológico. Projetos Estratégicos: Desenvolve e implementa projetos estratégicos alinhados às necessidades e demandas específicas da região nordeste, abrangendo áreas como saúde, meio ambiente, energia, entre outras.

Desenvolve e implementa projetos estratégicos alinhados às necessidades e demandas específicas da região nordeste, abrangendo áreas como saúde, meio ambiente, energia, entre outras. Apoio à Indústria: Oferece suporte à indústria regional, contribuindo para o aumento da competitividade e a diversificação da base industrial por meio da aplicação de tecnologias avançadas.

Oferece suporte à indústria regional, contribuindo para o aumento da competitividade e a diversificação da base industrial por meio da aplicação de tecnologias avançadas. Ações de Responsabilidade Socioambiental: Considera aspectos socioambientais em suas atividades, trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida na região.

Em resumo, o Cetene atua como um catalisador do progresso tecnológico, orientando suas atividades para atender às demandas específicas do Nordeste brasileiro e impulsionar a inovação em diversos setores-chave.