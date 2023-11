Concurso CGE abre inscrição com salários de R$ 11 mil e mais benefícios

Inscrições abertas para o Concurso CGE com salários atrativos; aprovados devem receber salários de R$ 11 mil

Concurso CGE RJ- Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro- anuncia que as inscrições estão abertas e com salários altamente atrativos. Saiba que esta é uma grande oportunidade para quem deseja estabilidade financeira e profissional. Ficou interessado? Não deixe de conferir.

Veja também como fazer a sua inscrição e não perder a sua chance. Confira também como serão as provas e se prepare com antecedência.

Sobre o concurso CGE RJ

O certame anuncia oportunidades para auditor do estado, se você têm interesse, oberve a tabela a seguir:

Ampla concorrência PcD Negros ou indígenas Hipossuficientes 07 01 01 01

No que se refere aos requisitos, os interessados precisam comprovar por meio de diploma, os seguintes cursos:

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O que faz um auditor do estado



Entender quais as atribuições pode ser dúvida de muita gente. por isso, veja a seguir:

Desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira do Estado, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil.

Elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

Essa é uma grande oportunidade para quem sonha em trabalhar no órgão e receber iniciais de R$ 11 mil.

Como serão as provas do Concurso CGE

O concurso será dividido em três provas, sendo estas:

P1 – Prova objetiva (conhecimentos gerais), de caráter eliminatório e classificatório;

P2 – Prova objetiva (conhecimentos específicos), de caráter eliminatório e classificatório;

P3 – Prova discursiva (conhecimentos específicos), de caráter eliminatório e classificatório.

Conteúdos

Sobre as fase objetiva, vai contar com 120 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. Confira:

Conhecimentos gerais – 50 questões Língua Portuguesa Administração Financeira e Orçamentária Direito Constitucional Direito Administrativo Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico Noções de Informática



Conhecimentos específicos – 70 questões Controladoria Geral do Estado Auditoria Governamental Noções de Direito Penal Noções de Direito Tributário Sistema Normativo Anticorrupção Sistema Normativo de Transparência e Acesso à Informação Noções de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Controle e Ética na Administração Pública



Fase discursiva do Concurso CGE

De acordo com o edital, a prova discursiva vai acontecer no mesmo dia da objetiva.

O exame valerá 30,00 pontos e consistirá da resposta a uma questão discursiva, em até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos. Será eliminado desta etapa o candidato que obtiver pontuação inferior à 15,00 pontos.

Como se inscrever

Você pode se inscrever até o dia 07 de dezembro, através do site da banca organizadora, o Cebraspe. O valor da taxa fixada é de R$ 118,33.

Órgão

O CGE RJ conta com as seguintes funções:

expedir normas gerais sobre os procedimentos de controle;

exercer a supervisão técnica das UCI, UOS e UCS, prestando, como órgão central de controle interno, a orientação normativa que julgar necessária;

instituir, manter e propor sistemas de informações para subsidiar o desenvolvimento das funções do SICIERJ, aprimorar os controles, agilizar as rotinas e melhorar a qualidade das informações.

Quando foi o último concurso

O último edital aconteceu em 2012 e teve o total de 47 vagas. As chances foram para o cargo de Analista de Controle Interno, atual Auditor do Estado. Confira a nota de corte de acordo com as vagas:

Tipo de vaga Colocação Nota final % sobre a nota máxima (200) Ampla concorrência 35º 12 64% PcD *1º 110 55% Negros e índios 9º 120 60%