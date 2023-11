Concurso da Câmara abre inscrições com salários de R$ 5,5 mil

O concurso da Câmara será para todos os níveis de ensino

Os salários do concurso da Câmara podem ultrapassar R$ 5 mil. Portanto, os interessados deverão se inscrever o quanto antes.

Veja a seguir mais detalhes.

Concurso da Câmara

A Câmara Municipal de Porto Feliz, localizada no interior de São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público com o objetivo de preencher 9 vagas em diferentes cargos, contemplando diversas escolaridades. As inscrições estão oficialmente abertas para aqueles que buscam oportunidades no serviço público.

Nível Fundamental do concurso da Câmara

Para candidatos com nível fundamental, a função de Agente de Manutenção e Zeladoria oferece uma vaga com salário atrativo de R$ 2.457,31.

Ensino Médio e vagas de concurso da Câmara

Aqueles que possuem ensino médio completo têm a opção de concorrer a cargos como Controlador de Áudio/Vídeo, com remuneração de R$ 4.815,90, e Recepcionista/Protocolista, com salário de R$ 3.092,11.



Curso Superior: Diversas Oportunidades

Para candidatos com curso superior, as opções são diversas. O concurso da Câmara contempla os seguintes cargos:

Agente de Licitações e Compras (R$ 5.016,98)

Agente Legislativo (R$ 5.016,98)

Analista em Tecnologia da Informação (R$ 5.503,91)

Assessor de Imprensa e Comunicação (R$ 5.503,91)

Contador (R$ 5.503,91)

Procurador (R$ 5.503,91)

Etapas do concurso da Câmara

As provas objetivas do concurso da Câmara , obrigatórias para todos os cargos, e a dissertativa, exclusiva para concorrentes ao cargo de Procurador, estão agendadas para o dia 7 de janeiro do próximo ano. Além disso, o processo seletivo incluirá as seguintes fases:

Exame prático para Controlador de Áudio/Vídeo e Recepcionista/Protocolista

Análise de títulos para o cargo de Procurador

Validade e Prorrogação

O concurso terá uma validade inicial de dois anos, a contar da homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por um período igual, a critério do Legislativo, conforme estabelecido no edital.

Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que almejam ingressar no serviço público e contribuir com o desenvolvimento da Câmara Municipal de Porto Feliz. Fique atento aos prazos e prepare-se para as etapas do processo seletivo.

Como se inscrever no concurso da Câmara

Os interessados poderão se inscrever até 8 de dezembro. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.aplicativagestao.com.br.

As taxas foram:

R$ 30 (ensino fundamental);

R$ 40 (nível médio);

R$ 50 (curso superior).

Como se preparar

Se você está pensando em se inscrever no novo concurso da Câmara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, que oferece 9 vagas em diversos cargos, aqui estão algumas orientações para otimizar seus estudos.

Comece por uma leitura atenta do edital, onde estão todas as informações essenciais, como requisitos, salários e datas importantes. Organize seu tempo através de um cronograma de estudos, dando prioridade aos tópicos em que você precisa mais de atenção.

Quanto aos materiais de estudo, escolha livros, apostilas e videoaulas que estejam alinhados com o conteúdo programático do edital. Fazer resumos e mapas mentais pode ser uma estratégia eficaz para revisar e consolidar o aprendizado.

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores e realize simulados para se familiarizar com o formato das provas. Além disso, destaque os pontos mais importantes do edital e mantenha-se atualizado sobre temas relevantes, especialmente se houver essa exigência.

Cuide da sua saúde, mantendo uma alimentação equilibrada, um sono adequado e, se possível, incluindo alguma atividade física na rotina. Revise regularmente o conteúdo estudado e controle a ansiedade, buscando métodos de relaxamento, como meditação e exercícios de respiração.

Por fim, saiba exatamente onde será realizada a prova e evite surpresas desagradáveis. Lembre-se de que a consistência nos estudos é fundamental. Adaptando essas dicas à sua rotina, você estará melhor preparado para enfrentar o concurso da Câmara de Porto Feliz.