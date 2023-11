CONCURSO da Câmara prorroga INSCRIÇÃO e oferta SALÁRIOS acima de R$ 8 MIL

Este concurso da Câmara foi prorrogado. Com isso, aumentam-se as chances para quem ainda não conseguiu se inscrever.

Vale lembrar que os salários são atrativos e as vagas para médio, técnico e superior.

Sobre este concurso da Câmara

As inscrições para o concurso da Câmara de Bragança Paulista, no estado de São Paulo, foram prorrogadas e agora os candidatos têm até o próximo dia 9 de novembro para garantir sua participação.

Este certame, organizado pela Fundação Vunesp, visa preencher seis vagas em diversos cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade, para contratação sob o regime celetista.

Os cargos disponíveis do concurso da Câmara incluem:

Assistente de Gestão de Políticas Públicas – Sistema de Informação (1 vaga): Requer ensino médio completo, conhecimento em processador de textos, planilhas eletrônicas e internet, além de pelo menos um ano de experiência. O salário inicial para este cargo é de R$ 6.055.

Técnico Financeiro (1 vaga): Exige curso técnico em contabilidade, registro no órgão de classe e conhecimento em processador de textos, planilhas eletrônicas e internet. A remuneração inicial para este cargo é de R$ 7.537,49.

Agente de Relacionamento e Comunicação Interna (3 vagas) e Controlador Interno (1 vaga): Para esses cargos, é necessária formação superior. A remuneração é de R$ 4.265,89 para o cargo de Agente de Relacionamento e Comunicação Interna, e R$ 8.455,24 para o cargo de Controlador Interno.

Benefícios concurso da Câmara

Além dos salários, os servidores da Câmara Municipal de Bragança Paulista têm direito aos seguintes benefícios:



Vale-alimentação no valor de R$ 931,70 por mês;

Auxílio-saúde no valor de R$ 784,80;

Plano de cargos, salários e carreira com movimentação horizontal e vertical;

Auxílio-locomoção no valor de R$ 500.

Este concurso da Câmara oferece oportunidades interessantes para profissionais com diferentes níveis de qualificação e é uma chance valiosa para ingressar no serviço público no município de Bragança Paulista. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos estabelecidos no edital para participar do processo seletivo.

Como serão as provas deste concurso da Câmara

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora.

Após a conclusão do cadastro, os candidatos devem imprimir o boleto bancário correspondente à taxa de participação, que é de R$ 67,90 para os níveis médio e técnico, e de R$ 98,80 para os candidatos de nível superior. O pagamento deve ser efetuado até a data limite do prazo, observando o horário de funcionamento do banco. Certificar-se de pagar a taxa dentro do prazo é essencial para garantir a participação no concurso da Câmara de Bragança Paulista e a realização da prova objetiva na data estipulada.