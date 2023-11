Concurso da Defensoria anuncia mais de 50% das vagas para cotistas; Saiba mais

Mais da metade das vagas serão destinadas para indígenas, negros, quilombolas e pessoas com deficiência

A iniciativa deste concurso da Defensoria é promover inclusão dos grupos e lutar contra a desigualdade ainda operante no Brasil.

Ficou interessado? Veja maiores detalhes aqui.

Inovação na Defensoria Pública do Distrito Federal

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) está protagonizando uma iniciativa inovadora ao propor um projeto de lei para ampliar a representatividade em seus concursos públicos.

A proposta sugere a reserva de 52% das vagas para candidatos negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, reafirmando o compromisso da instituição com a diversidade no concurso da Defensoria

Oportunidades Iguais para Todos

A reserva seria distribuída de forma estratégica: 30% para candidatos negros, 20% para pessoas com deficiência e 2% para indígenas e quilombolas. O objetivo é assegurar oportunidades igualitárias nos processos seletivos, abrindo portas para grupos historicamente excluídos.

Concorrência Justa no concurso da Defensoria



Você também pode gostar:

Os candidatos abrangidos por essa política concorrerão simultaneamente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, baseando-se na classificação obtida no concurso DPDF. Essa abordagem busca equilibrar a competição, garantindo que a meritocracia seja acompanhada por uma perspectiva inclusiva.

Mais do que Vagas

Além das reservas, o projeto inclui uma política de formação continuada para equidade étnico-racial e de gênero. Os concursos passarão a incluir obras, preferencialmente de autores negros, indígenas e/ou quilombolas, fortalecendo o compromisso da DPDF com uma abordagem educativa para a diversidade.

Compromisso Antirracista em Ação no concurso da Defensoria

A DPDF não apenas propõe, mas também age em consonância com seu compromisso antirracista. Recentemente, a instituição promoveu o 2º seminário “Defensoria na Luta Antirracista” e recebeu o Selo Esperança Garcia na categoria ouro por suas práticas antirracistas. A iniciativa é mais um passo concreto na construção de uma instituição mais plural e inclusiva.

Origens na Participação Pública

Este projeto surge após a “Audiência Pública: Políticas Institucionais de Promoção da Equidade Étnico-Racial na Defensoria Pública do DF” em setembro. A audiência, com a participação de representantes da sociedade civil, movimentos sociais e especialistas, evidenciou o compromisso da DPDF com políticas inclusivas e antirracistas.

A DPDF está abrindo caminho para uma nova era nos concursos públicos, onde a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade são não apenas princípios, mas práticas cotidianas.

Significado de cotas no concurso da Defensoria

As cotas são como um jeito de garantir que todo mundo tenha oportunidades iguais, especialmente aqueles que podem enfrentar mais barreiras para entrar em universidades e empregos. Por exemplo, temos as cotas para pessoas negras, indígenas e pardas. Elas reservam vagas em universidades e empregos para garantir que essas pessoas também tenham a chance de estudar e trabalhar em lugares legais. Outras cotas fazem o mesmo para quem tem alguma deficiência. Cotas de gênero são usadas para equilibrar as coisas. Elas ajudam a garantir que tanto homens quanto mulheres tenham oportunidades justas em posições importantes, como em cargos de liderança. Além disso, existem cotas para famílias com menos dinheiro. Isso significa que, mesmo se a grana estiver curta, você ainda pode ter a chance de estudar na universidade. E há também cotas que valorizam diferentes culturas, como as comunidades quilombolas. O principal é entender que as cotas não são uma “ajuda” – são uma forma de garantir que todos tenham as mesmas chances. Elas são como um caminho mais justo para pessoas que, por muito tempo, enfrentaram mais dificuldades para conseguir as mesmas oportunidades que outros. Mesmo que nem todo mundo concorde com as cotas, a ideia é criar um mundo onde todos tenham chances justas de brilhar.