Concurso Delegado 2023: confira opções

Se você sonha em seguir na carreira jurídica e trabalhar com algo que traga bom retorno financeiro, social e pessoal, gostará de saber tudo sobre concurso Delegado 2023. Afinal de contas, esse cargo é um dos mais respeitados e com maior prestígio dessa área, e muitos certames devem se realizar para preencher vagas em todo o território nacional.

Sendo assim, hoje falaremos tudo sobre esse assunto. Mostrar onde terão concursos para Delegado, como estudar, o que esse profissional faz e muito mais. Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Concurso Delegado 2023

Se você está considerando uma carreira como Delegado de Polícia no Brasil, é essencial estar ciente das diferentes oportunidades disponíveis em vários estados, cada um com seu próprio salário inicial e status de concurso. A seguir, vamos te mostrar uma visão geral dessas oportunidades e informações cruciais sobre a profissão de Delegado.

Concurso PC DF (Polícia Civil do Distrito Federal) Posição: Delegado Remuneração de início: R$ 18.177,32 Status: solicitado Quantidade de vagas: 190

Concurso PC PE (Polícia Civil de Pernambuco) Posição: Delegado; Remuneração de início: R$ 9.069,81; Status: banca definida; Quantidade de vagas: 445 (45 para Delegado).

Concurso Delegado PC MG (Polícia Civil do Mato Grosso)

Posição: Delegado de Polícia; Remuneração de início: R$ 14.271,95; Status: anunciado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (SESP MT); Quantidade de vagas: em análise.

Concurso PC TO (Polícia Civil do Tocantins)

Posição: Delegado de Polícia; Remuneração de início: por volta de R$ 18.419,60 Status: edital iminente. Quantidade de vagas: 45 vagas

Concurso Delegado PC RN (Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte)

Cargo: Delegado de Polícia; Remuneração de início: R$ 16.670,59; Status: comissão formada; Quantidade de vagas: em análise.

Concurso PC CE (Polícia Civil do Estado do Ceará)

Cargo: Delegado; Remuneração de início: R$ 16.319,60; Status: com autorização; Quantidade de vagas: 100



Concurso Delegado: o que esse profissional faz?

O Delegado é o profissional encarregado de supervisionar a Polícia Investigativa, também conhecida como Polícia Judiciária. Assim, sua responsabilidade abrange a administração da delegacia e a condução das investigações em sua jurisdição, que varia conforme a instituição com a qual ele tem vínculo.

Na Polícia Federal (PF), o Delegado se dedica à investigação de crimes federais, políticos, de abrangência interestadual ou internacional, tráfico de drogas e de pessoas, bem como fraudes à Previdência Social.



Você também pode gostar:

Já na Polícia Civil (PC), o foco recai sobre questões de âmbito estadual, incluindo investigações de homicídios, furtos, latrocínios e estupros.

Embora as áreas de atuação possam variar, a função principal do Delegado é universal. Isto é, investigar e resolver crimes, permitindo a punição dos infratores. Como estudar para concurso Delegado?

Veja a seguir como se preparar para esse tipo de certame.

1. Prepare-se para o Teste de Aptidão Física (TAF)

Encare o TAF com a mesma seriedade que os estudos teóricos. Assim, mesmo se você não tiver o hábito de praticar atividades físicas, ingresse em uma academia e comece a preparação simultaneamente aos estudos.

2. Não espere pelo edital do concurso Delegado

Um erro comum entre os candidatos é iniciar os estudos somente após o lançamento do edital. Porém, se você almeja a vaga de Delegado, é fundamental começar a se preparar para ter tempo de adquirir todos os conhecimentos necessários.

3. Concentre-se nas matérias mais desafiadoras

Um cronograma de estudos possibilita organizar o aprendizado, mas você pode adaptá-lo conforme suas necessidades. Dessa forma, priorize as matérias em que enfrenta maiores dificuldades e dedique menos tempo às que já domina. Isso otimiza seu aprendizado e, consequentemente, sua pontuação.

Quem pode ser delegado?

Para participar de concursos para Delegado Civil ou Federal, é necessário ser bacharel em Direito e, em alguns casos, possuir experiência prática na área jurídica ou policial. A saber, essa exigência decorre das atividades diárias do cargo, que envolvem a aplicação de conhecimentos jurídicos.

No caso do concurso para a Polícia Federal, além do diploma em Direito, é exigida comprovação de, no mínimo, três anos de atuação na área jurídica e/ou policial.

Outros requisitos incluem:

Ser brasileiro ou português amparado pelo Estatuto da Igualdade;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e com plenos direitos políticos;

Estar em situação regular com o serviço militar, se do sexo masculino;

ter 18 anos na data de matrícula no curso de formação profissional;

Possuir carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação, categoria “B” ou superior;

Apresentar aptidão física e mental para o exercício da função.

É importante ressaltar que esses requisitos podem variar de um estado para outro, portanto, é fundamental verificar as exigências específicas no edital do concurso que você planeja prestar.

Gostou de saber mais sobre concurso Delegado? Então, coloque essas dicas em prática, se prepare e volte sempre para mais atualizações sobre certames!