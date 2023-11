Concurso DNIT anuncia edital com salários de R$ 12.812,66

Concurso DNIT oferta o total de 100 vagas

O concurso DNIT – (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) é uma grande chance para quem deseja ser aprovado em um certame com excelentes salários.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes.

Concurso DNIT: Edital e Oportunidades

Recentemente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tornou público o tão aguardado edital para o seu concurso, disponibilizando 100 vagas para o cargo de analista, com salários atrativos que podem chegar a R$ 12.812,66.

Prazos e Etapas Definidos do concurso DNIT

Os candidatos têm datas definidas para as diferentes fases do concurso. O edital foi publicado em 24 de novembro, com as inscrições ocorrendo entre 27 de novembro e 26 de dezembro. O prazo máximo para o pagamento da taxa de participação é até 27 de dezembro de 2023, e as provas estão agendadas para 18 de fevereiro de 2024.

Distribuição de Vagas e Salários Atrativos

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a responsável pela organização do concurso, que distribui equitativamente as 100 vagas entre dois cargos distintos:



Analista Administrativo: São 50 vagas disponíveis, abrangendo áreas como Administrativa, Contabilidade e Tecnologia de Informação, com um salário de R$ 10.294,38.

Outras 50 vagas estão disponíveis nesta subespecialidade de Engenharia – Infraestrutura, com um salário mais elevado, atingindo R$ 12.812,66.

Requisitos Específicos para Cada Cargo do concurso DNIT

Os requisitos para cada cargo são claros:

Analista Administrativo: Administrativo: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área, registrado por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Contabilidade: Diploma de conclusão de curso superior em Ciências Contábeis, também registrado por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Tecnologia de Informação: Diploma de conclusão de curso superior em Tecnologia da Informação, com registro válido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista de Infraestrutura de Transportes: Engenharia – Infraestrutura: Diploma de conclusão de curso superior em Engenharia Civil, devidamente registrado por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.



Perspectivas e Preparação

Este momento é crucial para os interessados no concurso DNIT, com prazos definidos e a oportunidade de ingressar em uma instituição de grande relevância no cenário nacional. A preparação atenta para as provas, considerando os requisitos específicos de cada cargo, é fundamental para o sucesso nesse concorrido concurso.

Inscrição no concurso DNIT

Os interessados poderão se inscrever dos dias 27 de novembro a 26 de dezembro pelo portal FGV, banca organizadora responsável pela seleção.

Veja a seguir mais informações sobre o órgão.

Sobre o órgão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é uma autarquia federal, subordinada ao Ministério da Infraestrutura, que desempenha um papel essencial na gestão e desenvolvimento da infraestrutura de transporte no Brasil. Sua missão abrange desde o planejamento e implementação até a manutenção e recuperação da malha federal, englobando rodovias e ferrovias.

A atuação estratégica do DNIT é fundamental para impulsionar o progresso econômico e social do país, assegurando a eficiência na movimentação de cargas e passageiros e promovendo a integração regional.

Suas responsabilidades abrangem a administração e conservação da malha rodoviária federal, o desenvolvimento de projetos inovadores para rodovias e ferrovias, a execução de manutenção preventiva e corretiva para garantir condições seguras de tráfego, a gestão de recursos destinados a investimentos em infraestrutura, a fiscalização rigorosa de obras e serviços contratados, o incentivo à pesquisa e inovação, e a promoção da integração multimodal entre diferentes modais de transporte.

A busca constante por profissionais qualificados, evidenciada pela abertura de vagas para analistas, reflete a importância do DNIT em fortalecer sua equipe e aprimorar sua atuação no contexto nacional. Sua influência abrangente destaca-se como um pilar crucial para o desenvolvimento e conectividade do Brasil.