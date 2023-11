Concurso do Ministério Público avança e edital pode sair nos próximos dias

O concurso do Ministério Público será para área de apoio

Mais um edital sendo aguardado pelos concurseiros. Desta vez, trata-se do concurso do Ministério Público. As chances serão para área de apoio. Ficou interessado?

Veja a seguir mais detalhes

Preparativos Intensificam-se para o Concurso MP GO Serviços Auxiliares

O Ministério Público de Goiás (MP GO) deu um passo significativo rumo ao aguardado concurso para o quadro de Serviços Auxiliares. O escolhido para conduzir o certame, o Cebraspe, foi anunciado oficialmente por meio do Diário Oficial do Ministério Público de Goiás. Este é um sinal claro do comprometimento do órgão em realizar um processo seletivo transparente e eficiente.

Quadro de Vagas Atual do concurso do Ministério Público

Embora as especialidades exatas do concurso do Ministério Público ainda não tenham sido divulgadas, o atual quadro de vagas do MP GO fornece algumas pistas sobre as áreas que podem ser abordadas no concurso.

Dentre as especialidades para o nível superior, destacam-se Analista em Informática, Analista em Edificações (Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica), Analista Jurídico e Analista Ambiental (Engenharia Agronômica).

Remuneração Atrativa- Incentivo para os Candidatos



Com um salário inicial de R$10.400,77 e possibilidade de alcançar R$16.618,88 ao final da carreira, a remuneração oferecida no concurso MP GO é certamente um atrativo para os candidatos. Esse fator, aliado à reputação do Cebraspe por sua idoneidade na realização de concursos, reforça a confiança dos participantes na imparcialidade do processo seletivo.

Expectativa pela Publicação do Edital

A comunidade de concursandos agora aguarda ansiosamente a publicação do edital, momento em que serão reveladas informações detalhadas sobre as vagas, requisitos e o cronograma do concurso MP GO. Para aqueles que almejam uma carreira no Ministério Público de Goiás, o momento é de expectativa e intensificação dos estudos.

Concurso do Ministério Público e último edital

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a responsável pela organização do último edital para a área de Apoio do Ministério Público de Goiás (MP GO), divulgado em 2022. Nessa seleção, foram disponibilizadas 35 vagas para cargos de níveis médio e superior, abrangendo diversas especialidades.

Vagas Ofertadas por Nível de Escolaridade

Nível Médio:

Assistente Administrativo: 6 vagas

Assistente de Informática: 3 vagas

Assistente Programador: 4 vagas

Secretário Assistente: 11 vagas

Nível Superior:

Analista Contábil: 5 vagas

Analista em Edificações (Arquitetura e Urbanismo): 2 vagas

Analista em Informática: 1 vaga

Analista em Serviço Social: 1 vaga

Analista Jurídico: 2 vagas

Etapas de Avaliação no concurso do Ministério Público

Os candidatos enfrentaram um processo seletivo composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória, com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Eliminatória e classificatória, com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. Prova Discursiva (Nível Superior) e Redação (Nível Médio): Ambas eliminatórias e classificatórias.

Ambas eliminatórias e classificatórias. Avaliação de Títulos: Etapa classificatória.

Etapa classificatória. Perícia Médica: Para candidatos com deficiência, eliminatória.

Para candidatos com deficiência, eliminatória. Heteroidentificação: Eliminatória para candidatos que se declararam negros.

Destaque para o Concurso de Promotores

Paralelamente ao certame para a área de Apoio, o MP GO também lançou edital para a carreira de promotor, ofertando 28 vagas com iniciais de R$30 mil. As inscrições vão até 23 de novembro, e as avaliações compreendem prova preambular (objetiva), prova subjetiva, inscrição definitiva, provas orais e avaliação de títulos.

Informações sobre a Prova Objetiva para Promotores

A prova objetiva, marcada para 28 de janeiro de 2024 em Goiânia (GO), contará com 100 questões abrangendo Língua Portuguesa, Direito Penal, Processual Penal e Legislação Penal Especial, Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, Direito Civil e Processual Civil, Direito Administrativo e Eleitoral, e Ministério Público. A aprovação requer acerto igual ou superior a 50% das questões válidas.