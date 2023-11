Concurso DPE: inscrições PRORROGADAS para as mais de 700 vagas com salários que passam de R$ 6 MIL; veja as novas datas

Concurso para Defensoria Pública prevê a contratação de profissionais com nível médio e superior com salários atrativos e diversos benefícios.

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado.

As inscrições deveriam ter sido encerradas nessa quinta-feira, 16, mas com a retificação, os interessados têm agora até o dia 23 de novembro para realizar a inscrição, diretamente pelo site da banca, o Instituto Consulplan.

O certame prevê vagas para candidatos que possuam formação em nível médio ou nível superior.

Confira mais informações a seguir:

Quais as vagas?

As oportunidades são destinadas à Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ao todo, são oferecidas 710 vagas, sendo que 700 são para formação de cadastro reserva e 10 para contratação imediata.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio



Técnico administrativo (nível médio) – 1 vaga de preenchimento imediato e 100 para cadastro reserva.

Nível superior

Administração (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Contabilidade (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Direito (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 200 para cadastro reserva;

Economia (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Engenharia (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Estatística (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Informática (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Psicologia (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

Serviço Social (nível superior) – 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

O salário previsto em edital para o cargo de nível médio é de R$ 4.058,25. Já para as carreiras de nível superior, a remuneração prevista é de R$ 6.361,57.

Fora isso, os candidatos aprovados ainda têm direito aos seguintes benefícios:

Auxílio alimentação: R$ 1.083,33

Auxílio saúde: 1.656,67

Auxílio transporte: R$ 528,00

Auxílio creche: R$ 719,62

Todos os cargos preveem uma jornada de trabalho de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para se candidatar, o candidato deve possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo. Além disso também é importante comprovar os seguintes requisitos:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.

Estar em gozo dos direitos políticos.

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 3.1 e seguintes deste Edital.

Ter, na data da posse, comprovada a maioridade civil.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

Como se inscrever?

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Defensoria Pública do Estado do Paraná devem realizar a inscrição até o dia 23 de novembro de 2023, diretamente pelo site do Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 100, dependendo do cargo.

Quais as etapas do concurso?

O concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná será realizado em três etapas, conforme segue:

Provas objetivas, para todos os cargos;

Provas discursivas, apenas para os cargos de nível superior, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, aplicada aos candidatos dos cargos de nível superior.

A prova objetiva e discursiva será aplicada no dia 14 de janeiro de 2024 nos municípios de Curitiba, Cascavel e Londrina/PR.

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Para obter maiores informações sobre o processo seletivo para a Defensoria Pública do Estado do Paraná, clique aqui e leia o edital na integra.