Concurso EBSERH recebe quase meio MILHÃO de inscritos; confira concorrência por vaga e prepare-se para as provas

Candidatos inscritos no concurso EBSERH realizarão a prova objetiva no próximo dia 17 de dezembro. O certame oferece vagas para diversos cargos e especialidades, tanto para nível médio e técnico, quanto para nível superior.

Quase meio milhão de candidatos se inscreveram para o concurso público EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Ao todo, foram registradas 477.289 mil candidaturas para as 695 vagas oferecidas no total.

As vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) receberam 6.294 inscrições, já as vagas destinadas a pessoas negras e pardas registraram 77.883 inscritos, enquanto as vagas para ampla concorrência somam 277.657 candidaturas.

A seguir você confere os cargos mais procurados, por área:

Administrativa : assistente administrativo com 35.570 inscritos;

: assistente administrativo com 35.570 inscritos; Assistencial : técnico em enfermagem com 121.749 inscritos; e

: técnico em enfermagem com 121.749 inscritos; e Médica: médico/clínica médica com 2.714 inscrições homologadas.

Considerando o número total de inscritos, sem divisão por cargo ou tipo de vaga, o concurso EBSERH possui uma concorrência, em termos gerais, de 686 candidatos para cada vaga ofertada na seleção.

O alto número de inscritos superou até mesmo a expectativa dos organizadores e da própria EBSERH.

A diretora da EBSERH, Luciana Viana, disse em entrevista que o número de inscritos representa o interesse dos candidatos nas carreiras ofertadas pela empresa pública.



“O provimento adequado e tempestivo da força de trabalho é fundamental para que os hospitais da Rede Ebserh atinjam seu potencial em ensino, pesquisa, inovação e assistência à saúde. Por isso, é muito importante não apenas preencher as vagas em aberto, mas manter um cadastro reserva que atenda às necessidades de substituição temporária e definitiva de profissionais, garantindo o fluxo contínuo de contratações”, disse.

Confira mais informações a seguir:

Quais são as vagas?

Ao todo, estão sendo oferecidas 695 vagas para cargos dentro das áreas médica, Assistencial e Administrativa.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve possuir nível médio/técnico e superior.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Confira as especialidade ofertadas a seguir:

Assistente social;

Biólogo;

Biomédico;

Enfermeiro;

Cirurgião-dentista;

Farmacêutico;

Físico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Pedagogo;

Profissional de Educação Física;

Psicólogo;

Tecnólogo em radiologia;

Terapeuta ocupacional;

Assistente administrativo;

Advogado;

Analista administrativo – várias áreas;

Jornalista;

Técnólogo em gestão hospitalar;

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Clínico;

Engenheiro Eletricista;

Engenheiro Mecânico;

Engenheiro de Produção;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Técnico em análises clínicas;

Técnico em Citopatologia;

Técnico em enfermagem;

Técnico em Farmácia;

Técnico em necropsia;

Técnico em prótese dentária;

Técnico em radiologia;

Técnico em saúde bucal;

Técnico em contabilidade;

Técnico em segurança do trabalho.

Os salários oferecidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) variam entre R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados ainda têm direito aos seguintes benefícios:

auxílio alimentação: R$660,09;

assistência médica e odontológica: R$180,68;

auxílio pré-escolar: R$ 213,96 para filhos ou enteados de até 6 anos, 11 meses e 29 dias;

auxílio à pessoa com deficiência: R$241,63.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a EBSERH contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para cargos administrativos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023 em todos os estados do Brasil.

Os candidatos aos cargos administrativos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha, enquanto os candidatos a cargos da área médica e assistencial passarão por uma prova com 60 questões.

O concurso EBSERH terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.