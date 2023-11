Concurso FEMAR em Maricá tem mais de 1500 vagas

Para a alegria dos concurseiros de plantão, acaba de sair o comunicado oficial da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar). Dessa forma, esse certame disponibiliza 1.555 vagas efetivas e imediatas no novo concurso Maricá RJ.

Além disso, será formado um cadastro de reserva para diversos cargos. Portanto, essa é a oportunidade de ouro que muitos estavam esperando para seguir na carreira pública em uma área com boa remuneração, estabilidade e benefícios.

Portanto, se você quer saber mais detalhes do concurso FEMAR, continue lendo até o final, pois temos muitas informações para compartilhar com você!

Concurso FEMAR: vagas e cargos

Como dissemos antes, o certame deve dar provimento de 1.555 vagas. Desse total, 1.135 são destinadas à ampla concorrência, sendo 116 para pessoas com deficiência e 304 para pretos e pardos.

Além disso, as oportunidades abrangem diferentes cargos de níveis médio, médio técnico e superior. Enquanto isso, as remunerações variam entre R$ 1.597,93 e R$ 18 mil, de acordo com a carreira escolhida, e jornadas que podem atingir até 40 horas semanais.

O concurso Maricá RJ, que inclui vagas para a Femar, apresenta uma grande quantidade de cargos.

Aliás, o edital não fornece informações sobre a quantidade de vagas a serem preenchidas pelo cadastro de reserva. Portanto, o preenchimento pode ocorrer ao longo do período de validade, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Mais detalhes sobre o processo seletivo

A seleção para a Femar de Maricá será conduzida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica (Coseac/UFF). Além disso, o regime de contratação será o da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), o que garante os direitos trabalhistas, como seguro-desemprego e FGTS.

Por isso, além das remunerações e benefícios, muitos outros direitos esperam os aprovados no concurso FEMAR.

Inscrições para o concurso FEMAR

As inscrições para o concurso Maricá RJ, destinado à Femar, já estão disponíveis desde as 12h do dia 6 de novembro, exclusivamente pela internet. Dessa forma, os interessados devem acessar o portal da Coseac/UFF para preencher o formulário, sendo possível realizar o cadastro até as 12h do dia 28 de novembro.

A taxa de inscrição será de R$ 100 para níveis médio e médio/técnico, e R$ 140 para candidatos de nível superior, com o pagamento a ser efetuado até o último dia de inscrição.

Candidatos inscritos no Cadastro Único e pertencentes a famílias de baixa renda puderam solicitar isenção entre os dias 6 e 8 de novembro.

Como serão as provas do concurso

O concurso Maricá RJ contará com até duas etapas de avaliação:

Prova objetiva, aplicada a todos os cargos;

Avaliação de títulos, exclusiva para enfermeiro generalista, enfermeiro da saúde da família, médico generalista ou médico de família e comunidade.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, compreenderá 50 questões, variando as disciplinas conforme o cargo, englobando Conhecimentos Gerais e Específicos.

A saber, as datas estipuladas para essa fase são 10 de dezembro (nível médio e técnico) e 14 de janeiro de 2024 (nível superior), com o candidato podendo escolher o município de realização no momento da inscrição.

Para garantir a aprovação na prova objetiva, o candidato não deve zerar em nenhum tópico, obter menos de 50 pontos no total e menos de 6 pontos nos tópicos de Conhecimentos de Língua Portuguesa, SUS ou Informática, conforme aplicável. O local da prova vai depender do local indicado pelo candidato no ato da inscrição.

Como se preparar para o concurso FEMAR?

Já que o certame está bem perto de acontecer, sendo 10 de dezembro a data para as provas objetivas, é preciso correr com a preparação. Então, veja a seguir algumas dicas nesse sentido.

Estabeleça uma rotina de estudos

Lembre-se de estabelecer uma rotina de estudos consistente e realista. Assim, dedique um tempo diário para revisar e aprender novos conteúdos, evitando procrastinação e distrações.

Defina metas e prioridades

Antes de intensificar os estudos, é importante estabelecer metas claras e prioridades. Desse modo, identifique os temas mais relevantes e os pesos das diferentes disciplinas no exame, pois isso ajuda a direcionar o foco para áreas mais estratégicas.

Utilize materiais de qualidade para se preparar para o concurso FEMAR

Ao estudar para o concurso FEMAR, escolha materiais de estudo confiáveis e relevantes. Manuais, videoaulas e questões anteriores são recursos valiosos.

Além disso, investir em cursos preparatórios também proporciona uma abordagem mais estruturada aos estudos.

Crie um ambiente propício

Um ambiente de estudo tranquilo e organizado contribui significativamente para a eficácia do aprendizado. Portanto, elimine distrações, mantenha o local limpo e confortável, e certifique-se de ter os materiais necessários ao alcance.

Agora que você já sabe que o edital do concurso FEMAR já saiu e as provas estão próximas, coloque essas dicas em prática e boa sorte!