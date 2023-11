Concurso Guarda Municipal: saiu edital com 200 vagas; Inscreva-se!

Quem pode se inscrever neste concurso Guarda Municipal

O concurso Guarda Municipal foi liberado com oportunidades para 200 vagas. Além das oportunidades imediatas, o certame vai ofertar também vagas para cadastro reserva.

Veja a seguir mais detalhes.

200 Vagas para Técnico Municipal I (Guarda Municipal)

O edital traz uma baita oportunidade com 200 vagas abertas para o cargo de Técnico Municipal I (Guarda Municipal), além da formação de um cadastro reserva para quem quiser deixar o nome lá para futuras chances.

Remuneração Atrativa e Jornada Flexível do concurso Guarda Municipal

Os sortudos que passarem nesse concurso vão levar para casa R$ 2.689,78 por mês, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Requisitos Essenciais do concurso Guarda Municipal

Para entrar no páreo do Concurso Guarda Municipal de Manaus, tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, tem que ter o certificado de conclusão do ensino médio em mãos.



Depois, mandar bem nas provas objetivas é essencial. Ah, e não dá para vacilar no Teste de Aptidão Física, tem que estar em boa forma. E claro, nada de ficha criminal, zero antecedentes criminais para garantir que quem entrar tá com tudo em cima, da educação à disposição física, e sem histórico na polícia.

Desdobramento do Concurso Guarda de Manaus

O concurso Guarda de Manaus adota uma abordagem rigorosa, conduzindo os candidatos por seis etapas cruciais para a seleção. Cada fase desempenha um papel vital no exame das habilidades e aptidões necessárias para o cargo almejado.

Prova Objetiva e Redação: Desafio Intelectual

A primeira etapa envolve uma Prova Objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e específicos. Pontuada de 0 a 70 pontos, o candidato deve atingir pontuações mínimas em cada área, além de um total específico para ser considerado habilitado. A Prova de Redação, avaliada de 0 a 20 pontos, adiciona uma dimensão de expressão escrita, onde uma pontuação mínima de 10 pontos é necessária para a habilitação.

Teste de Aptidão Física (TAF): Desempenho Físico em Foco

A segunda etapa, o Teste de Aptidão Física (TAF), constitui uma avaliação eliminatória da condição física dos candidatos. Aqui, a resistência e capacidade física são postas à prova, assegurando que os futuros Guardas Municipais atendam aos requisitos físicos necessários para o cargo.

Exames Médicos: Verificação da Saúde Geral

A terceira etapa, composta por exames médicos, visa garantir que os candidatos estejam em boas condições de saúde. A eliminação ocorre se houver alguma condição médica que possa comprometer o desempenho nas funções atribuídas ao cargo.

Avaliação Psicológica no concurso Guarda Municipal

A quarta etapa, a Avaliação Psicológica, foca na análise do perfil psicológico dos candidatos. Esta fase elimina eventuais incompatibilidades psicológicas que possam impactar negativamente no desempenho profissional.

Curso de Formação: Preparação Intensiva

A quinta e última etapa é o Curso de Formação, uma fase eliminatória que oferece uma preparação intensiva aos candidatos que passaram por todas as etapas anteriores. Essa etapa visa aprimorar e consolidar as habilidades necessárias para a função de Guarda Municipal.

Cada etapa do processo seletivo contribui para assegurar que os candidatos não só possuam conhecimentos teóricos, mas também demonstrem aptidões físicas, saúde adequada e equilíbrio psicológico essenciais para desempenhar eficazmente as responsabilidades do cargo de Guarda Municipal.

Atribuições no concurso Guarda Municipal

Os aprovados exercerão as seguintes funções:

o estudo e o conhecimento da planta da cidade, seu sistema viário, repartições públicas e hotéis;

guarda permanente dos logradouros e bens municipais, detendo quando produzirem danos;

proteção e a defesa da população e de seu patrimônio, em caso de calamidade pública;

tratamento com civilidade das pessoas com quem tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário, para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

orientação à população sobre qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

tratamento cuidadoso e paciente de pessoas acometidas de transtorno mental e os ébrios habituais, detendo-os e apresentando-os à autoridade competente, quando se tornarem inconvenientes na via pública, solicitando com urgência o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim exigirem as circunstâncias;

conhecimento às autoridades competentes da existência de menores que perambulem sem assistência pelo seu posto de serviço, assim como de idosos;

exercício de outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas por lei ou ato normativo.

Como se inscrever

Os interessados no concurso Guarda Municipal deverão se candidatar entre os dias 11 de dezembro até 15 de janeiro de 2024, no site da banca organizadora, o IBFC, ao custo de R$ 110,00.

EDITAL