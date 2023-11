Concurso IFAC: saiu edital com 96 vagas para médio, técnico e superior

Vagas do concurso IFAC são para vários cargos

IFAC: Novo Edital de Concurso Público com 96 Vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) lançou um edital de concurso público oferecendo 96 vagas imediatas, distribuídas entre cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e Técnico-Administrativo em Educação. Veja abaixo a lista completa dos cargos:

Nível Médio

Cargos e Salários:

Assistente de Alunos: 06 + CR – R$ 2.120,13

Requisitos: Ensino Médio completo + experiência profissional mínima de 6 meses na área.



Nível Técnico

Cargos e Salários:

Assistente em Administração: 09 + CR – R$ 2.667,19

09 + CR – R$ 2.667,19 Técnico de Tecnologia da Informação: 04 + CR – R$ 2.667,19

04 + CR – R$ 2.667,19 Técnico em Agropecuária: 01 + CR – R$ 2.667,19

01 + CR – R$ 2.667,19 Técnico em Contabilidade: 01 + CR – R$ 2.667,19

01 + CR – R$ 2.667,19 Técnico de Laboratório / Área Recursos Naturais: 01 + CR – R$ 2.667,19

Requisitos: Ensino Médio com formação técnica na área completa + registro no Conselho Competente (quando cabível).

Nível Superior

Cargos e Salários:

Administrador: 04 + CR – R$ 4.556,92

04 + CR – R$ 4.556,92 Analista de Tecnologia da Informação: 02 + CR – R$ 4.556,92

02 + CR – R$ 4.556,92 Arquiteto e Urbanista: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Arquivista: 02 + CR – R$ 4.556,92

02 + CR – R$ 4.556,92 Assistente Social: 02 + CR – R$ 4.556,92

02 + CR – R$ 4.556,92 Auditor: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Bibliotecário – Documentalista: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Contador: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Engenheiro – Área: Eletricista: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Médico – Área: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Tecnólogo – Formação Logística: 01 + CR – R$ 4.556,92

01 + CR – R$ 4.556,92 Tecnólogo – Formação Processos Escolares: 01 + CR – R$ 4.556,92

Requisitos: Curso superior completo na área + registro no respectivo Conselho de Classe.

Nível Superior – Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Áreas e Salários:

Administração: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Agronegócio: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Agronomia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Alimentos: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Arquitetura: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Artes – Subárea Artes Visuais: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Biologia: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Contabilidade: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Direito: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Economia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

Educação Especial e Inclusiva: 04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Educação Física: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Engenharia Ambiental: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Engenharia de Produção: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Engenharia Elétrica / Eletrônica: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Engenharia Florestal: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Espanhol: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Filosofia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Física: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Geografia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Gestão Ambiental: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) História: 03 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

03 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Informática: 04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Inglês: 04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Língua Portuguesa: 03 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

03 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Matemática: 04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

04 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Pedagogia: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Psicologia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Química: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Sociologia: 02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

02 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Veterinária: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima) Zootecnia: 01 + CR – R$ 5.362,69 (titulação mínima)

Etapas do Processo Seletivo

O concurso do IFAC contempla diversas etapas para a avaliação abrangente dos candidatos, garantindo a seleção dos profissionais mais qualificados. Veja detalhadamente as fases do processo seletivo:

Provas Objetivas

As provas objetivas consistirão em 50 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Informática; Geografia e História do Estado do Acre; Legislação e Fundamentos da Administração Pública; Conhecimentos específicos concernentes ao cargo.

Prova de Desempenho Didático

A Prova de Desempenho Didático consistirá em uma aula ministrada em nível de graduação, abordando o tema indicado para cada área/subárea. Essa etapa será realizada perante uma banca examinadora no município de Rio Branco, Acre. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva serão convocados para esta fase.

A avaliação visa analisar o domínio do assunto e a adequação da abordagem metodológica. A aula terá duração mínima de 20 minutos e máxima de 50 minutos. A banca examinadora será composta por 3 profissionais, sendo 1 da área de Pedagogia e 2 servidores efetivos do Magistério Federal, da mesma subárea ou grande área do quadro de vagas.

Avaliação de Títulos

A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, será destinada aos candidatos aprovados na Prova de Desempenho Didático. Essa etapa visa avaliar a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos por meio da análise de documentos comprobatórios.

Inscrições e Taxas

Se você está pronto para ingressar no processo seletivo do IFAC, fique atento às informações sobre inscrições e taxas:

Período de Inscrição

Os interessados em participar da seleção têm até o dia 27 de dezembro de 2023 para efetuarem suas inscrições. O procedimento é realizado de forma online, por meio do site da banca organizadora, o IDECAN.

Taxas de Participação

O valor da taxa de participação varia conforme o nível de escolaridade e o cargo almejado, proporcionando uma estrutura de custos equitativa para todos os candidatos:

Nível médio: R$ 84,00

R$ 84,00 Nível técnico: R$ 90,00

R$ 90,00 Nível superior: R$ 120,00

R$ 120,00 Professor: R$ 140,00

Certifique-se de efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido e garanta sua participação nessa oportunidade de contribuir para o desenvolvimento educacional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC)