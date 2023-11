Concurso INPI passa por alterações no edital; confira o que mudou e inscreva-se para uma das 120 vagas com salários até R$ 11 mil

Edital do concurso INPI prevê realização de prova objetiva com 120 questões do tipo “certo ou errado”. Os aprovados podem ganhar salários de até R$ 11.205,93.

O concurso público para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial passou por mudanças.

De acordo com comunicado emitido pelo Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso, os candidatos deverão optar agora por apenas uma língua estrangeira para a realização da prova objetiva de conhecimentos básicos.

As demais informações do edital não sofreram alterações.

Vale lembrar que o concurso INPI está com período de inscrições aberto até o dia 21 de novembro. Para se candidatar, os interessados devem comprovar nível superior na área de interesse das vagas.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 120 vagas para contratação imediata para as seguintes áreas de atuação:

Administração – 35 vagas;

Direito – 6 vagas;

Contabilidade ou Ciências Contábeis – 6 vagas;

Economia ou Ciências Econômicas – 6 vagas;

Engenharia Civil – 3 vagas;

Engenharia Elétrica – 3 vagas;

Arquitetura – 3 vagas;

Psicologia – 3 vagas;

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – 28 vagas;

Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 13 vagas;

Segurança da Informação – 6 vagas;

Biologia Celular e Molecular; Bioquímica; Biotecnologia; Enzimologia; Microbiologia; Imunologia; Bioinformática – 16 vagas;

Bioquímica Imunologia; Biologia Celular e Molecular; Biotecnologia; Microbiologia – 35 vagas;

Redes de Comunicação Sem Fio; Sistemas de Comunicações Móveis; Sistemas e Redes de Comunicação Digital; Protocolos de Comunicação – 28 vagas;

Processamento de Sinais; Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz; Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz; Reconhecimento de Padrões – 16 vagas;

Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas; Sensores e Biosensores; Aparelhos de Diagnóstico e Terapia; Biomecânica – 16 vagas;

Tecnologista em propriedade industrial – 16 vagas.



Os salários oferecidos pelo INPI variam entre R$ 8.486,01 a R$ 11.205,93 dependendo do cargo.

Os candidatos aprovados irão assumir a vaga na cidade do Rio de Janeiro.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do INPI têm até o dia 21 de novembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$116.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o INPI contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões do tipo certo ou errado sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Língua Espanhola

Língua Francesa

Propriedade Industrial

Conhecimentos Complementares

Conhecimentos Específicos

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.