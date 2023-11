Concurso INSS confirmado para 2024: Ministro quer edital no primeiro semestre

Novo concurso INSS irá ofertar vagas com salários iniciais de quase R$ 10 mil. No entanto, aprovados devem permanecer na localidade escolhida por no minimo dez anos.

Um novo concurso INSS está bem perto de ser realizado.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, confirmou que o órgão terá concurso público ainda no primeiro semestre de 2024.

Ao todo, serão ofertadas cerca de 660 vagas para o cargo de perito médico destinadas as cidades mais interioranas do país.

Inclusive, uma das exigências do edital será que o candidato aprovado permaneça na cidade escolhida pelo período mínimo de dez anos.

“Quem fizer o concurso da Previdência vai ter que ficar pelo menos dez anos no seu órgão. Ser médico é um sacerdócio. No processo da qualificação vai constar a necessidade do período que esse médico perito terá de ficar”, disse Luppi ao jornal.

A expectativa inicial, no entanto, é que fossem ofertadas 1.500 vagas para o cargo, tendo em vista o déficit de profissionais em todo o Brasil.

O objetivo do ministro Carlos Lupi, manifestado durante seu discurso de posse, é zerar a fila de atendimento no INSS. Só que para isso, novas contratações precisam acontecer em breve.

“Quero acabar com a fila em tempo recorde para o povo brasileiro se sentir respeitado”, afirmou na ocasião.



O salário inicial para um perito INSS é de R$ 9.070,93, compostos pelo vencimento básico no valor de R$ 4.536,53, além de Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária até R$ 4.230,40 e Auxílio Alimentação de R$ 304,00.

O pedido para realização do certame já foi encaminhado para a ministra Esther Dweck, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

INSS possui mais de 3 mil cargos vagos para peritos

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), o Brasil possui atualmente mais de 3 mil cargos vagos para peritos, sendo urgente e necessário realizar um novo certame para suprir a demanda de servidores na área.

Para isso, foi encaminhado um oficio ao Ministério da pelo presidente da ANMP, Luiz Carlos de Teive e Argolo, com o objetivo de obter resposta sobre as medidas que estão sendo adotadas para reduzir a fila de atendimentos médicos periciais do órgão.

Entre as sugestões da ANMP encaminhadas ao Ministério da Previdência é justamente a realização de um novo certame para repor o quadro de peritos.

Para a ANMP seriam necessárias a criação de 3 mil novas vagas para suprir a demanda. Hoje, o INSS possui 3.200 peritos em atividade, o que representa pouco menos da metade da necessidade do órgão.

O último concurso realizado para o cargo aconteceu em 2011, ou seja, há mais de dez anos. Na época, foram oferecidas 375 vagas para médicos, além de oportunidades para a carreira de técnico.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a responsável pelo certame.

Concurso INSS para técnicos e analistas está previsto

Outro edital para o INSS que pode ser publicado em breve é o que prevê vagas para os cargos de técnico e analista. Isso porque foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social um pedido de autorização para um novo certame. O documento foi assinado pelo presidente do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg.

O pedido solicita a abertura de 7.655 vagas para cargos de nível médio e superior, distribuídas da seguinte maneira:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas;

Analista do Seguro Social: 1.836 vagas.

De acordo com a nota, o novo concurso viria para suprir a demanda de servidores para o órgão, que mesmo após o certame de 2022, ainda apresenta um alto déficit no quadro de funcionários.

Atualmente o INSS possui 24.595 cargos vagos. Desses, 22.120 são de técnicos e os demais 2.475 são de cargos de analistas.

O cargo de técnico do INSS prevê a formação do candidato apenas em nível médio. Já para analista, o candidato deve ter nível superior em uma das seguintes especialidades oferecidas pelo órgão:

Ciências Contábeis

Estatística

Direito

Administração

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho

Arquitetura

Tecnologia da Informação

Terapia Ocupacional

Pedagogia

Psicologia

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Fisioterapia

Letras

Serviço Social

O salário inicial para o cargo de Técnico é de R$ 5.938,52, enquanto o cargo de Analista prevê remuneração mensal de R$ 9.109,36.

Último concurso INSS aconteceu em 2022

O último concurso realizado pelo INSS aconteceu em 2022 e, portanto, ainda está em andamento.

A expectativa é que os aprovados já comecem a ser contratados. Neste certame, foram ofertadas 1 mil vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de técnico de seguro social para candidatos com formação em nível médio.

O curso foi realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

As provas foram aplicadas em duas datas diferentes: 27 de novembro (para candidatos de todo o país) e 11 de dezembro (apenas para os candidatos da Gerência Executiva de Guarulhos SP).