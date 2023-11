Concurso IPEA escolhe banca e edital com 80 vagas já pode sair

Concurso IPEA tem edital iminente

O concurso IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) anuncia que o edital está iminente, isto é, pode sair em breve.

O certame já tem banca, sendo assim, pode sair a qualquer momento. Veja aqui mais detalhes.

Contratação da Banca e Preparativos para o Concurso IPEA

Na última terça-feira, dia 21, a banca responsável pelo concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) foi contratada, marcando um avanço significativo e tornando o edital iminente. A Fundação Cesgranrio foi oficialmente designada para organizar e executar o certame, conforme anunciado no Diário Oficial da União (DOU).

O IPEA terá um prazo de 180 dias, contados a partir da autorização, para publicar o edital. Isso significa que podemos esperar o lançamento do edital entre o final deste ano e o início de 2024.

Detalhes sobre as Vagas e Requisitos

O concurso IPEA contemplará 80 vagas destinadas ao cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa, que exige nível superior. Os aprovados neste cargo terão uma remuneração inicial atrativa de R$ 20.924,79, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 658.

O último concurso IPEA ocorreu em 2008, sob a organização do Cespe, oferecendo 80 vagas para cargos de nível superior. Naquela ocasião, registrou-se a participação de 12.979 inscritos.

Os cargos previstos para este concurso incluem:

Analista de Sistemas (com especializações em Suporte de Banco de Dados, Suporte de Infraestrutura e Suporte de Processos de Negócios).

Técnico de Desenvolvimento e Administração (com áreas como Assessoria de Comunicação, Biblioteconomia, Documentação e Informação, Gestão de Orçamento e Finanças, Gestão de Recursos Humanos, e Revisão de Textos Técnico-Científicos).

Técnico de Planejamento e Pesquisa (com áreas como Economia e Relações Internacionais, Estado, Instituições e Democracia, Estruturas Tecnológicas, Produtiva e Regional, Infraestruturas e Logística de Base, Macroeconomia e Tópicos de Desenvolvimento Econômico, Proteção Social, Direitos e Oportunidades, e Sustentabilidade Ambiental).

Estrutura da Prova Objetiva

A prova objetiva do concurso IPEA será composta por 120 questões do tipo CERTO ou ERRADO, distribuídas entre 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Este formato desafia os candidatos em diferentes áreas de conhecimento, demonstrando a abrangência e a exigência do processo seletivo do IPEA.

Atribuições Específicas dos Cargos

Técnico de Planejamento e Pesquisa: Este profissional tem como responsabilidade central as atividades de gestão governamental, especialmente no que diz respeito ao planejamento, realização de pesquisas econômicas e sociais, além da avaliação de ações governamentais. Seu papel fundamental é subsidiar a formulação de políticas públicas por meio de análises e dados embasados.

Analista de Sistemas: O Analista de Sistemas é encarregado de coordenar o processo de unificação e sistematização de informações, assim como liderar as atividades de desenvolvimento de sistemas. Suas atribuições incluem a elaboração de projetos para a implantação de sistemas de referência de informações, programas para processamento de dados, e o acompanhamento da documentação de controle de sistema. Além disso, o Analista de Sistemas assessora a chefia superior em assuntos relacionados à área e executa outras tarefas correlatas.

Técnico de Desenvolvimento e Administração: O Técnico de Desenvolvimento e Administração atua na proposição, implementação e acompanhamento do desenvolvimento e manutenção de diversos sistemas, abrangendo recursos humanos, materiais, financeiros, processamento de dados, sistemas e métodos, comunicação, biblioteca e apoio administrativo. Suas responsabilidades incluem dimensionar e implementar rotinas, formulários, procedimentos e convênios, avaliando seus reflexos. Adicionalmente, participa da elaboração de palestras, conferências e textos, podendo ministrar aulas e palestras, além de executar tarefas correlatas.

Cargos Vagos e Necessidade de Preenchimento

Segundo dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) enfrenta um total de 381 cargos vagos.

Destaca-se que a maior vacância recai sobre o cargo de Auxiliar Técnico, seguido por Técnico de Planejamento e Pesquisa, Auxiliar Administrativo, Técnico de Desenvolvimento e Administração, e Assessor Especializado. Essa lacuna reforça a necessidade urgente de preenchimento desses cargos para assegurar o pleno funcionamento e eficiência das atividades desempenhadas pelo Instituto.