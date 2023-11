Concurso MMA abre inscrições para quase 100 vagas; Veja!

O concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) anuncia que as inscrições estão abertas para quase 100 vagas.

Conheça os cargos e se inscreva.

Concurso MMA

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) está com inscrições abertas para um concurso que visa preencher 98 vagas no cargo de analista ambiental, além de formar um cadastro reserva.

Uma característica notável desse concurso é que ele está acessível a profissionais que possuam diploma de curso superior em qualquer área de conhecimento, ampliando o leque de candidatos qualificados.

A distribuição das vagas é feita de forma inclusiva, com 73 delas disponíveis para a ampla concorrência, 20 reservadas para candidatos negros e mais 5 destinadas a pessoas com deficiência.

O salário inicial para os candidatos aprovados é de R$ 9.475,72, já contemplando o auxílio-alimentação. Além disso, os selecionados terão a oportunidade de receber gratificações de qualificação que variam conforme o nível de formação, com valores que vão de R$ 385,70 para especialização a R$ 1.157,58 para doutorado.

Embora a sede do MMA esteja localizada em Brasília (DF), o edital não especifica as localidades de lotação dos futuros servidores, o que proporciona flexibilidade na distribuição das vagas. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Provas do concurso MMA



A avaliação dos candidatos se dará por meio de provas que ocorrerão no dia 21 de janeiro de 2024, com aplicação em todas as capitais brasileiras. O processo seletivo engloba a resolução de 100 questões do tipo “certo” ou “errado”, juntamente com a produção de uma redação contendo até 30 linhas.

Os temas abordados nas provas incluem língua portuguesa, língua inglesa, noções de gestão pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, legislação e normas ambientais, integridade pública, atualidades, além de conhecimentos específicos em meio ambiente e mudança do clima.

Vale ressaltar que a validade do concurso será de um ano, a contar da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por mais um período igual, a critério do MMA, de acordo com as disposições do edital.

Este concurso oferece uma excelente oportunidade para profissionais de diferentes áreas que desejam contribuir ativamente para as questões ambientais e de mudança climática no Brasil, trabalhando no Ministério do Meio Ambiente.

Como se inscrever no concurso MMA

Os interessados poderão se inscrever até 22 de novembro, às 18h. Os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.cebraspe.org.br.

A taxa será de R$ 110. Alguns grupos poderão solicitar gratuidade, serão eles:

membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Sobre o MMA

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) é uma instituição fundamental no cenário brasileiro, dedicada a cuidar do nosso precioso meio ambiente. Suas ações abrangem uma ampla gama de responsabilidades, tornando-o um protagonista na proteção e preservação de nossos recursos naturais.

Uma das tarefas mais cruciais do MMA é a formulação de políticas ambientais que visam ao desenvolvimento sustentável. Isso inclui a gestão adequada dos recursos naturais e a busca por práticas que não comprometam o equilíbrio ecológico.

Mas o trabalho do ministério vai além das escritas de políticas. Ele atua como um fiscal do meio ambiente, monitorando e controlando atividades que possam prejudicar nossa natureza. Isso abrange desde a fiscalização do desmatamento até o combate à poluição, passando pela exploração de recursos naturais.

A biodiversidade do Brasil é uma riqueza inestimável, e o MMA assume um papel fundamental na sua proteção. Isso se traduz na criação e administração de unidades de conservação, bem como na luta contra o tráfico de animais silvestres e na preservação de espécies em risco de extinção.

Enfrentar as mudanças climáticas é outra missão importante do ministério. Ele coordena esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, adotando medidas de mitigação e adaptação. Além disso, o MMA representa o Brasil em negociações globais sobre o clima e busca colaborações internacionais.

A educação ambiental e a conscientização são aspectos cruciais do trabalho do MMA. Promover a compreensão da importância da preservação ambiental e incentivar práticas sustentáveis são objetivos essenciais.