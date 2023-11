Concurso MME: candidatos já podem consultar local de prova deste domingo (19)

Candidatos inscritos no concurso do MME devem acessar o site da banca para conferir o local de prova. Os aprovados terão ganhos mensais de R$ 6.146,70.

Já está disponível para os candidatos inscritos no concurso do Ministério de Minas e Energia os locais de prova, confirmadas para este domingo, dia 19 de novembro.

Os candidatos inscritos no certame devem acessar o site do Cebraspe, banca responsável pela organização da seleção, para fazer a consulta e conferir o edital de convocação para as provas.

Lembrando que a consulta é realizada de modo individual a partir do acesso com login e senha.

A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 19, às 14h, com duração total de três horas e meia.

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de uma hora, munidos de caneta esferográfica preta fabricada em material transparente, documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição.

A prova objetiva contará com 120 questões do tipo “certo” ou “errado” divididas entre 50 questões de conhecimentos básicos e outras 70 questões de conhecimentos específicos, conforme segue abaixo:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico Quantitativo; e

Legislação e Ética na Administração Pública.



Conhecimentos Específicos

Noções de Direito Administrativo;

Administração Geral;

Administração de Recursos Materiais; e

Administração Pública.

Os aprovados na prova objetiva ainda deverão passar pela etapa de Avaliação Biopsicossocial de caráter eliminatório e classificatório.

Confira mais informações a seguir.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 30 vagas para o cargo de Administrador destinadas ao Ministério de Minas e Energia, distribuídas da seguinte maneira:

22 vagas para ampla concorrência;

2 vagas para candidatos com deficiência; e

6 vagas para negros.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Cebraspe.

Quais requisitos para entrar no MME?

Para concorrer a uma das vagas do concurso público, o candidato deve possuir nível superior completo no curso de Administração.

Fora isso, o candidato também deve atender aos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Qual o salário?

O salário oferecido pelo MME é de R$ 6.146,70 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O valor da remuneração já inclui o vale-alimentação no valor de R$ 658.

O que faz um Administrador do MME?

Realizar atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análise e projetos sobre administração de pessoal, material, orçamento, organização e métodos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.