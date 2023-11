Concurso MP AC tem edital retificado, veja mais

O aguardado concurso do MP AC (Ministério Público do Acre) finalmente teve seu edital publicado em 16 de outubro de 2023. Recentemente houve algumas movimentações relevantes, incluindo a atualização da comissão que deve supervisionar as atividades relacionadas ao concurso.

E se você é um dos concurseiros que está de olho em uma das oportunidades que a carreira no Ministério Público do Acre oferecerá, continue lendo até o final, pois temos muitas informações para compartilhar com você.

Concurso MP AC: resumão do edital

Primeiramente, este concurso oferece um total de 45 vagas, abrangendo as posições de técnico ministerial e analista ministerial em diversas especialidades. Dessa forma, as remunerações iniciais variam de R$ 4,6 mil a R$ 6 mil, além de benefícios atrativos.

A responsabilidade pela organização do concurso será da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Instituto Verbena/UFG.

A saber, as inscrições já estão abertas e vão do período de 1º a 30 de novembro de 2023. Você pode realizar sua inscrição exclusivamente online no site oficial: www.institutoverbena.ufg.br.

As provas objetivas e discursivas estão programadas para ocorrerem em 17 de dezembro de 2023.

Cenário geral do concurso MP AC até agora



Para entender melhor o histórico deste concurso, é importante observar as seguintes datas de acontecimentos relevantes:

Possível reestruturação administrativa indicando a publicação de um novo edital: 21 de julho de 2023;

Formação da comissão: 27 de julho de 2023;

Alteração da comissão: 21 de agosto de 2023;

Definição da banca: 10 de outubro de 2023;

Publicação do edital: 16 de outubro de 2023;

Retificação do edital: 24 de outubro de 2023;

Alteração na comissão: 1º de novembro de 2023;

Salários e benefícios dos aprovados nesse certame

Os salários iniciais dos servidores do Ministério Público do Estado do Acre, atualizados no ano de 2023, seguem a seguinte estrutura:

Analista Ministerial: R$ 6.058,46;

Técnico Ministerial: R$ 4.640,53.

Inscrições no Concurso MP AC

As inscrições para o Ministério Público do Acre estarão disponíveis no período de 1º a 30 de novembro de 2023. Para efetuar a inscrição, basta acessar o site oficial em www.institutoverbena.ufg.br.

Cabe informar que taxas serão de R$ 120,00 e R$ 150,00 para técnico e analista ministerial respectivamente.

Cargos, vagas e carreira

A princípio, o Ministério Público do Acre oferece um total de 45 vagas de nível médio, técnico e superior, distribuídas entre diversas especialidades.

Quanto à carreira, os servidores do Ministério Público do Estado do Acre são regidos pela Lei Estadual n.º 2.993, de 28 de outubro de 2015. Segundo o documento, a progressão na carreira dos servidores efetivos ocorre após o período de estágio probatório, com a progressão funcional envolvendo a movimentação do servidor de um padrão para o próximo, com um intervalo de dois anos.

A promoção funcional, por sua vez, está sujeita ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em regulamento próprio.

Além das remunerações atrativas, os servidores têm acesso ao Adicional de Qualificação, que varia conforme os títulos adquiridos:

30% para servidores com doutorado;

25% para aqueles com mestrado;

25% para quem tiver Especialização;

15% para portadores de diploma de Curso Superior.

Prova Objetiva do concurso MP AC

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, deve acontecer no dia 17 de dezembro de 2023. Assim, ela abordará as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre;

Noções de Informática;

Legislação e Ética;

Conhecimentos Específicos do Cargo.

Ademais, o edital destaca que a prova objetiva vale 100 pontos e que o candidato será eliminado se não alcançar pelo menos 60. Além disso, as questões serão de múltipla escolha, com quatro alternativas, das quais apenas uma é correta.

Prova Discursiva

A Prova Discursiva constitui a segunda etapa do concurso para cargos de nível superior e será realizada com a Prova Objetiva. Dessa forma, esta etapa consiste em uma questão discursiva que terá relação com os conhecimentos específicos do cargo. Assim como a prova objetiva, a prova discursiva vale 100 pontos, e a pontuação mínima para não sofrer eliminação é de 60 pontos.

Último concurso MP AC

O edital anterior deste concurso foi publicado em 2012 e ofereceu vagas para analistas na carreira de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado do Acre. Portanto, a organização ficou a cargo da Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (FMP).

As vagas de nível superior foram para diversas especialidades, incluindo:

Administração;

Contabilidade;

Arquivologia;

Comunicação social;

Pedagogia;

Arquitetura;

Engenharia civil;

Biologia;

Engenharia florestal;

Agronomia;

Direito;

Serviço social;

Psicologia;

Informática e todas as áreas de tecnologia da informação.

À época, os candidatos passaram por duas etapas de avaliação, compreendendo provas objetivas e de redação.

Por fim, gostou de saber mais sobre o concurso MP AC? Agora intensifique seus estudos e volte sempre, pois traremos em primeira mão qualquer nova atualização ou retificação deste certame!