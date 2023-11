Concurso MP RN Promotor tem iniciais de R$ 30,9 mil

O concurso MP RN Promotor, ou seja, para cargo de Promotor de Justiça no Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP RN) encerrou seu prazo de validade recentemente.

Desse modo, isso vem levantando a expectativa de uma possível nova seleção nos próximos anos. Afinal, o edital anterior foi lançado há 14 anos, em 2009.

Então, a homologação foi em 2011, oferecendo 20 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Quer saber mais sobre esse eventual certame na área jurídica? É só ler até o final e conferir.

Concurso MP RN Promotor pode acontecer em breve

Como já dissemos, o último concurso para Promotor no Ministério Público do Rio Grande do Norte aconteceu há muitos anos. Por isso, é normal que se espere que venha outro certame logo.

Atualmente, o MP RN enfrenta a realidade de 30 cargos vagos, dos quais 16 são destinados à entrância inicial, que representa a porta de entrada na carreira. Vale destacar que a remuneração inicial para os Promotores de Justiça supera a marca dos R$ 30 mil, tornando a carreira bastante atrativa para profissionais da área jurídica.

Sendo assim, os concurseiros de plantão já estão de olho nessa edição do processo seletivo e se preparando antes mesmo que venha a confirmação.



Você também pode gostar:

Qual o salário dos promotores do Rio Grande do Norte?

Em relação à remuneração e benefícios oferecidos pelo Concurso MP RN Promotor, as cifras são as seguintes:

Promotor de 3ª Entrância: R$ 35.799,96;

Promotor de 2ª Entrância: R$ 34.095,20;

Promotor de 1ª Entrância: R$ 32.471,62;

Promotor de Justiça Substituto: R$ 30.925,35.

Vagas no concurso MP RN

Quanto aos cargos e vagas disponíveis, a relação exata ainda não foi definida para o novo edital. Mas, de acordo com dados do MP RN datados de 1º de novembro de 2023, os 30 cargos vagos se distribuem da seguinte forma:

Procurador (1);

Promotor de 3ª Entrância (1);

Promotor de 2ª Entrância (2);

Promotor de 1ª Entrância (10);

Promotor de Justiça Substituto (16).

Exatamente, somente poderemos confirmar se todos esses detalhes serão atendidos no certame quando o edital oficial for divulgado. Até lá, as informações disponíveis são limitadas e podem estar sujeitas a alterações. É crucial aguardar a publicação do edital para obter todos os detalhes precisos sobre o processo, incluindo requisitos, critérios de seleção, datas importantes e outras informações relevantes. Recomenda-se ficar atento aos canais oficiais de comunicação do órgão responsável pelo concurso para obter as informações mais atualizadas e confiáveis sobre o certame.

Quem pode prestar concurso para Promotor do MP no Rio Grande do Norte?

Se você quer participar do processo seletivo para Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, precisa saber que existem requisitos a cumprir.

Desse modo, para participar do concurso, os candidatos precisam atender às seguintes exigências, além dos critérios básicos, conforme o edital de abertura:

Ter concluído o curso de bacharelado em Direito em uma escola oficial ou reconhecida;

Ter exercido por pelo menos três anos atividade jurídica, conforme as especificações da Resolução n.º 29, de 31 de março de 2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, comprovada por meio de documentos e certidões.

Como foi o último concurso MP RN?

No último concurso MP RN Promotor, que se realizou em 2009, a organização ficou a cargo do Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).

Vale lembrar que o instituto em questão mudou de nome e agora se chama Cebraspe, a tão famosa e temida banca organizadora!

À época, foram oferecidas 20 vagas, para as quais a remuneração para o cargo de Promotor de Justiça Substituto era de R$ 14.507,19, além de benefícios.

As etapas de provas compreenderam:

Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita prática, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva abordou principalmente disciplina de Direito, nas áreas:

Constitucional;

Administrativo;

Civil;

Processual Civil;

Direito Penal;

Processual Penal;

Eleitoral;

Tributário e Financeiro;

Direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis

Enquanto isso, a prova discursiva compreendeu a elaboração de peças processuais cíveis e penais. Já a prova oral avaliou o domínio do conhecimento jurídico, o uso adequado da linguagem, a capacidade de argumentação e a correção do vernáculo. Assim, eliminaram candidatos que obtiveram média inferior a 5,00 pontos na prova oral.

Por fim, a avaliação de títulos, de caráter classificatório, tinha um valor máximo de 10,00 pontos, independentemente do somatório dos valores dos títulos apresentados, sendo que cada título considerou-se apenas uma vez.

Gostou de saber sobre o concurso MP RN? Então se prepare para quando o edital sair! Além disso, volte sempre aqui para mais informações, pois traremos em primeira mão assim que tiver mais atualizações.