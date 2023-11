Concurso MP TO tem banca definida

O concurso MP TO (Ministério Público do Tocantins) está a todo vapor e já tem a banca organizadora definida. Dessa forma, os concurseiros que estão de olho no certame para concorrer a uma vaga nessa importante instituição estadual já podem considerar o estilo da banca para se preparar.

Quer saber qual banca é essa e muitos outros detalhes sobre o concurso MP TO? Então continue lendo até o final, pois explicaremos tudo que precisa saber!

Concurso MP TO

O Concurso MP TO (Ministério Público do Estado do Tocantins) está prestes a sair, e o Cebraspe recebeu designação como a entidade responsável por sua organização. Embora os detalhes sobre os cargos e as vagas a serem oferecidos ainda não tenham sido divulgados oficialmente, há uma estimativa de que 54 oportunidades serão abertas na área de Apoio, com requisitos de formação em níveis médio e superior.

Ademais, a equipe encarregada de coordenar o certame já se formou e o anúncio da nomeação saiu no Diário Oficial em 27 de maio de 2023. Assim, a previsão é de que as provas do concurso se realizem no início de 2024, aguardando a confirmação do cronograma oficial.

Como foi a última edição do certame

Refletindo sobre o concurso anterior do MP TO, que ocorreu em 2012, tendo sido organizado pela banca Copese, foram disponibilizadas um total de 392 vagas, que se dividiram em 80 oportunidades para preenchimento imediato e 312 para formação de cadastro de reserva.

Os cargos oferecidos contemplavam candidatos com formações de níveis médio e superior.



Você também pode gostar:

Como se preparar para o concurso MP TO

No que diz respeito à preparação para o concurso do Ministério Público do Tocantins, no certame anterior, os candidatos enfrentaram uma única etapa de avaliação. Desse modo, essa fase consistia em uma Prova Objetiva composta por múltipla escolha, com 50 questões para os concorrentes de nível médio e 60 questões para os de nível superior.

As disciplinas que caíram nas provas incluíam, conforme o nível de escolaridade:

Nível Médio:

Língua Portuguesa (15 questões);

Noções de Informática (5 questões);

Legislação Pertinente ao Ministério Público do Estado do Tocantins e Noções de Direito (10 questões);

Conhecimentos Específicos (20 questões);

Total de 50 questões.

Nível Superior:

Língua Portuguesa (15 questões);

Noções de Informática (5 questões);

Legislação Pertinente ao Ministério Público do Estado do Tocantins e Noções de Direito (10 questões);

Conhecimentos Específicos (30 questões);

Total de 60 questões.

Portanto, os candidatos que desejam se preparar para o próximo concurso MP TO devem atentar-se às possíveis mudanças no conteúdo programático e ao edital oficial, que fornecerá todas as informações detalhadas sobre o certame.

Aliás, é fundamental iniciar a preparação com antecedência e utilizar recursos de estudo eficientes para obter um bom desempenho nas provas. Para te ajudar com isso, falaremos um pouco sobre o Cebraspe, banca organizadora do concurso MP TO.

Perfil da banca Cebraspe

O Cebraspe (antigo Cespe) é uma das mais antigas e importantes bancas responsáveis por organizar certames do Brasil. Dessa forma, quem quer se sair bem em um concurso organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, precisa ficar esperto.

O Cebraspe adota, geralmente, duas abordagens distintas na formulação de questões em seus concursos. A primeira modalidade segue o formato tradicional de múltipla escolha, onde os participantes selecionam a alternativa correta entre as opções fornecidas. Enquanto isso, a segunda alternativa é o modelo “certo” ou “errado”, no qual a banca apresenta afirmações no texto, cabendo ao candidato indicar se cada afirmação é “certa” ou “errada”.

Um aspecto singular desse sistema de avaliação é a regra de pontuação, em que uma resposta errada anula uma resposta correta. Além disso, é comum encontrar questões com enunciados compartilhados, em que várias perguntas se baseiam no mesmo enunciado, oferecendo uma dinâmica única de resolução.

Estrutura das provas do Cebraspe, banca organizadora do concurso MP TO

Quanto ao número de questões nas provas, o Cebraspe mantém uma variedade, dependendo do concurso em questão. Em provas do tipo “certo” ou “errado”, as questões geralmente somam 120, embora algumas provas possam variar entre 100 e 150 questões.

Já em exames de múltipla escolha, o número de questões varia de 60 a 80, proporcionando diferentes desafios aos candidatos.

Além das questões objetivas, o Cebraspe inclui em seus concursos uma avaliação da capacidade de redação dos candidatos. Os temas propostos para as redações podem abordar questões técnicas relacionadas ao cargo ou área específica do concurso, bem como temas de atualidades, semelhantes aos encontrados em exames vestibulares.

Assim, essa abordagem de avaliação torna os concursos do Cebraspe um desafio abrangente e variado para os candidatos, incentivando a preparação em diferentes habilidades e conhecimentos.

Portanto, agora que você já sabe que o concurso MP TO já teve o Cebraspe definido como banca organizadora, se prepare e volte sempre para mais atualizações!