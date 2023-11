Concurso MPU está em processo de definição de banca, saiba detalhes

Para quem sonha com a carreira pública, o concurso MPU é uma chance e tanto de realizar esse sonho. Afinal de contas, o Ministério Público da União é um dos órgãos mais importantes do país e oferece tudo o que um aspirante a um cargo público poderia desejar: bons salários, crescimento de carreira, estabilidade e satisfação pessoal.

Sendo assim, é importante estar de olho, pois muitas movimentações vêm sendo feitas e, agora, a banca deve ter definição em breve. Para te manter a par de todas as atualizações, hoje trouxemos um resumo de tudo o que já se sabe até o momento sobre o concurso MPU.

Concurso MPU

O tão aguardado concurso para ingresso no Ministério Público da União (MPU) está prestes a se tornar uma realidade para milhares de concurseiros em todo o país. A saber, a confirmação veio diretamente do procurador-geral do Trabalho, José de Lima Pereira Ramos, em uma entrevista recente.

Na ocasião, o procurador anunciou que o edital está previsto para o próximo ano.

Situação atual: edital em breve e banca em fase de definição

O concurso MPU encontra-se em uma fase crucial de definição da banca organizadora, e a expectativa é que o anúncio da escolhida ocorra em breve.

Além disso, a comissão organizadora, formada desde junho de 2023, está trabalhando para garantir que a transparência do processo esteja conforme a lei.



Histórico do concurso MPU

Em outubro de 2023, houve o anúncio de que o edital estava previsto para o ano seguinte.

Também foi divulgada a notícia de que o procurador-geral da República Augusto Aras e demais procuradores-gerais do MPU estão comprometidos em dar continuidade aos concursos. Isso mesmo diante da fase de transição decorrente do final do mandato do procurador-geral da República.

No entanto, as movimentações para esse certame já estão sendo feitas desde 5 de maio de 2022, quando a última edição do concurso MPU teve prorrogação até 2024.

Remunerações atrativas e reajuste progressivo

Para quem sonha com uma carreira no MPU, as remunerações oferecidas são com certeza um atrativo. Isso porque os cargos de Técnico e Analista apresentam remunerações iniciais que variam de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62, além de benefícios adicionais.

Vale ressaltar que o Ministério Público da União já definiu os valores para os próximos anos, com reajustes progressivos expressivos.

Benefícios e adicional de especialização para os aprovados no concurso MPU

Além das remunerações, os servidores do MPU têm direito a vários benefícios, incluindo auxílio-alimentação, transporte, assistência pré-escolar e auxílio saúde. Ademais, também existe o Adicional de Qualificação, que varia conforme o nível de formação e a participação em ações de treinamento.

Cargos, vagas e requisitos

Embora ainda não tenham sido divulgadas as oportunidades específicas para o novo edital, a indicação é de que sairão vagas para os cargos de Técnico e Analista, ambos com carga horária de 40 horas semanais.

Os requisitos básicos incluem:

Nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Idade mínima de 18 anos;

Aptidão física e mental, entre outros, conforme estabelecido pela Lei n.º 13.316/2016.

O que fazem os aprovados no concurso MPU após assumirem

Para entender melhor as funções desempenhadas, é crucial conhecer as especificidades de cada cargo.

Primeiramente, um Analista do MPU, especializado em Direito, desempenha atividades como assessoramento, análise jurídica de processos e elaboração de documentos legais.

Já um Técnico do MPU com especialidade em Administração atua no apoio técnico-administrativo, elaboração e execução de planos, programas e projetos.

Último concurso e expectativas para nomeações

O último concurso MPU, que ocorreu em 2018, ofereceu vagas para cargos de nível médio e superior. Com a homologação do resultado final em dezembro de 2018, as nomeações continuaram ao longo de 2022, somando 578 convocados até junho. A expectativa é que mais nomeações ocorram ao longo de 2023

Etapas da prova do último concurso MPU

O último concurso do Ministério Público da União teve diversas etapas, incluindo provas objetivas e discursivas. Na época, os desafios enfrentados pelos candidatos foram significativos, exigindo amplo conhecimento em áreas específicas, além da capacidade de expressão escrita.

Nas provas objetivas, houve 50 itens de conhecimentos básicos e 120 de conhecimentos específicos. Já nas discursivas, os candidatos a analista fizeram uma redação de até 30 linhas cujo tema era a Legislação aplicada ao MPU.

Assim sendo, espera-se que o novo certame seja igualmente desafiador, destacando a importância de uma boa preparação.

Agora que você já sabe que o concurso MPU está em fase de contratação da banca, se prepare e volte sempre para mais atualizações!