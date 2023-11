Concurso Nacional Unificado com 6640 vagas confirmadas, veja mais

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em pleno desenvolvimento, e para os concurseiros de plantão, há boas notícias a caminho. Isso porque a lista final de instituições participantes aponta para a disponibilidade de impressionantes 6.640 vagas, abrangendo níveis médio e superior em diversas áreas.

Portanto, há oportunidades para diversos tipos de carreiras com diferentes tipos de escolaridade, abrindo o leque de possibilidades para muita gente.

Quer saber mais sobre o CNU para poder se preparar melhor para esse mega certame? É só ler até o final e conferir!

Concurso Nacional Unificado

O termo de referência do CNU está pronto e já foi encaminhado às bancas organizadoras para a elaboração das propostas. Dessa forma, a expectativa é que a banca responsável seja anunciada por esses dias.

Afinal de contas, o cronograma do CNU estabelece a publicação do edital até 20 de dezembro de 2023, com as provas previstas para ocorrerem até o final de março de 2024.

Cenário geral do CNU no momento

De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 21 órgãos federais já aderiram à proposta de edital unificado, totalizando uma adesão de 72%. A saber, este será o primeiro concurso unificado no âmbito federal.



Dessa forma, aqui estão as últimas atualizações sobre o Concurso Nacional Unificado:

29 de setembro de 2023: Um decreto presidencial publicado no Diário Oficial detalhou a execução do concurso público, bem como a participação de comissões, comitês e grupos técnicos;

5 de outubro de 2023: Houve a publicação do regulamento que estabelece o termo de adesão, o plano de execução, os objetivos da seleção, os detalhes das etapas do concurso público e o cronograma para a contratação da banca organizadora;

18 de outubro de 2023: A ministra Esther Dweck declarou que a seleção da banca organizadora deve ser concluída até o final de outubro.

Os órgãos federais que tiveram seus editais autorizados este ano tinham até 29 de setembro de 2023 para decidir sobre a adesão ao Concurso Nacional Unificado. Vale ressaltar que a participação no concurso unificado foi voluntária.

Mais detalhes sobre o que é o Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa que visa unificar os editais de concursos para todos os órgãos federais que tiveram autorização para lançar editais em 2023.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, isso traz diversas vantagens:

Centralização dos processos de recrutamento de novos servidores;

Agilidade na contratação;

Reconstrução da capacidade dos órgãos após uma perda de 73 mil servidores nos últimos seis anos;

Ampliação e democratização do acesso da população às oportunidades no setor público.

A expectativa é de que haja aplicação das provas do CNU em cerca de 180 cidades em todo o território nacional. Além disso, apesar da comissão contar com representantes de diversos órgãos, uma única banca deve ser indicada para organizar o certame em nome de todos.

Comissão do Concurso Nacional Unificado (CNU)

O decreto publicado no Diário Oficial em 29 de setembro formalizou a criação do comitê consultivo e deliberativo, que terá as seguintes funções:

Organização do concurso público;

Validação e aprovação dos agrupamentos de cargos e dos editais do concurso;

Validação e aprovação do plano de trabalho e do relatório de acompanhamento;

Resolução de conflitos relacionados à implementação do certame, que não obtenham soluções pelos grupos técnicos operacionais.

Grupos técnicos operacionais do CNU

O decreto também prevê a possibilidade de formação de grupos técnicos operacionais pela comissão de governança, responsáveis pela organização e acompanhamento do concurso público.

A saber, as atribuições desses grupos técnicos incluem:

Elaborar e propor o plano de trabalho ao comitê consultivo e deliberativo;

Propor os agrupamentos de cargos e elaborar os editais em colaboração com a banca organizadora;

Apoiar e assessorar o comitê consultivo e deliberativo;

Acompanhar e fiscalizar a execução do plano de trabalho;

Acompanhar e fiscalizar a realização do certame.

Segundo o MGI, a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) também participarão como observadores externos durante todo o processo. Essas instituições têm como objetivo fiscalizar e garantir a transparência, a legalidade e a eficiência das ações do governo federal, especialmente em relação ao uso dos recursos públicos. Dessa forma, elas poderão acompanhar de perto as etapas do processo, desde o planejamento até a execução e a avaliação dos resultados, e contribuir para o aprimoramento da gestão pública.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU)

Veja a seguir um cenário das datas do CNU:

Comissão de governança: 30 de outubro de 2023;

Definição da banca: Até novembro de 2023;

Publicação do edital: Até 20 de dezembro de 2023;

Aplicação das provas: Até março de 2024;

Resultado da etapa unificada: Até maio de 2024;

Gostou de saber mais sobre os preparativos para o Concurso Nacional Unificado? Agora se prepare para conquistar uma dessas 6.640 vagas que já tiveram confirmação!