Concurso no sudeste: saíram editais para médio e superior com salários acima de R$ 4,5 mil

Conheça os benefícios ofertados neste concurso no sudeste

Este concurso no sudeste garante grandes oportunidades para quem deseja mudar de vida. As vagas são para médio e superior.

Confira a seguir mais detalhes sobre este concurso no sudeste.

Novo concurso público

Nesta quinta-feira (16), foram anunciados os aguardados editais para o próximo concurso da UFV, localizada em Minas Gerais. Este certame disponibiliza nove vagas para servidores técnico-administrativos, contemplando profissionais de níveis médio e superior.

Oportunidades e Remuneração

As vagas oferecem salários atrativos de R$ 2.667,19 para cargos de nível médio e R$ 4.556,92 para nível superior. Além disso, os contratados receberão benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde.

Cargos Disponíveis do concurso no sudeste

Nível Médio: Técnico de Tecnologia da Informação (3 vagas).

Nível Superior: Assistente Social (1 vaga) e Médico nas áreas de Psiquiatria (1), Pediatria (1), Oftalmologia (1), Clínica Médica (1) e Cirurgia Pediátrica (1).



Avaliação do concurso no sudeste

A avaliação objetiva está agendada para a manhã de 4 de fevereiro do próximo ano. Os candidatos enfrentarão 30 questões de múltipla escolha, com um tempo máximo de três horas para resolução. As provas serão aplicadas em Rio Paranaíba (todas as vagas) e em Viçosa, com exceção do cargo de Assistente Social.

Validade da Seleção

A seleção terá uma validade de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final. Existe a possibilidade de prorrogação por um período igual, a critério da instituição, conforme estabelecido nos editais.

Este anúncio representa uma oportunidade promissora para aqueles que aspiram integrar a equipe da UFV. Recomenda-se que os interessados estejam atentos aos prazos e requisitos, preparando-se de maneira eficaz para enfrentar esse desafio com sucesso.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever de 23 de novembro a 7 de dezembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.concursos.ufv.br.

Os valores das taxas são:

R$ 100 (técnico de tecnologia da informação);

R$ 130 (assistente social e médico).