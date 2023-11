Concurso para Guarda anuncia edital com 50 vagas para nível médio

O município de Passos, em Minas Gerais, anuncia um novo edital de concurso público para preenchimento de 50 vagas no quadro permanente da Guarda Civil Municipal (GCM). O certame visa ao posto de guarda, com oito oportunidades destinadas às mulheres e 42 aos homens.

Os requisitos para a carreira incluem a conclusão do ensino médio, idade entre 18 e 35 anos, e posse da carteira nacional de habilitação na categoria “AB” ou superior. O salário inicial é de R$ 3.073,46, com benefícios como adicional de periculosidade, correspondente a 30% do vencimento base, e auxílio-alimentação no valor de R$ 700.

Provas para concurso para Guarda

O concurso será composto por diversas etapas:

Prova Objetiva: Com caráter eliminatório e classificatório, abrangendo áreas como língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e atualidades, raciocínio lógico, e conhecimentos específicos. Serão 50 questões de múltipla escolha.

Prova de Capacidade Física: Avaliação eliminatória e classificatória.

Avaliação Psicológica: Etapa eliminatória.

Avaliação Médica e Aferição de Cota Racial: Avaliação eliminatória.

Sindicância Social: Avaliação eliminatória.

Curso de Formação: Etapa eliminatória.

A prova objetiva do concurso para Guarda está prevista para 10 de março de 2024, com locais e horários a serem informados no edital de convocação, a ser divulgado oportunamente. Este é um passo importante para aqueles que aspiram integrar a Guarda Civil Municipal em Passos. Boa sorte aos futuros candidatos!