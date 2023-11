Concurso PC CE tem comissão formada

Os concurseiros de plantão que sonham em seguir carreira policial estão de olho nas novidades sobre o concurso PC CE (Polícia Civil do Ceará). Afinal de contas, essa organização é uma das mais prestigiadas do país e oferece oportunidades incríveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto de reconhecimento social e pessoal.

Agora, após a formação da comissão, a banca organizadora deve ser escolhida, o que traz a esperança de que os preparativos acelerem de vez.

E se você é um desses concurseiros, é só continuar lendo até o final, pois vamos contar tudo o que já sabemos sobre o certame PC CE.

Comissão do concurso PC CE está formada

No cenário da segurança pública no Ceará, grandes expectativas cercam o concurso da Polícia Civil CE, pois a definição da banca organizadora está próxima. A saber, no dia 26 de setembro, um crédito suplementar foi liberado para a contratação de uma empresa que será responsável por conduzir as várias etapas do concurso público da 2ª turma da Polícia Civil do Ceará.

O governador Elmano de Freitas havia afirmado anteriormente que faria o anúncio oficial do certame da Polícia Civil do Ceará ainda em setembro de 2023. O que não aconteceu, mas cria ainda mais expectativa e ansiedade entre os interessados.

Quantas vagas devem ser preenchidas com o concurso

Como vimos, a comissão do certame para a Polícia Civil do Ceará já foi formada e a banca organizadora está em fase de definição. Desse modo, após a definição da banca é que deve sair o edital, onde estarão as informações detalhadas sobre o processo seletivo, o que inclui a quantidade de vagas.

Então, até o momento não dá para saber quantas posições devem ter provimento com o concurso PC CE. No entanto, atualmente sabemos que a instituição enfrenta a falta de profissionais qualificados, com as seguintes posições vagas:

Delegado de Polícia Judiciária : 208 cargos em aberto;

Inspetor de Polícia Judiciária: 335 cargos em aberto;

Escrivão de Polícia Judiciária: 120 cargos em aberto.

Vale ressaltar que este concurso representa o primeiro da administração de Elmano Freitas.

Qual a faixa salarial oferecida no concurso PC CE

No último edital da Polícia Civil CE, a remuneração inicial oferecida foi de R$ 3.732,86.

É importante lembrar que os salários dos próximos aprovados no certame podem ter reajustes, dependendo do cargo. Mais uma vez, saberemos ao certo essa informação quando houver a definição da banca e o edital sair.

Como foi o último processo seletivo

Da última vez que um concurso PC CE foi feito, em 2021, um total de 500 vagas foram distribuídas entre os seguintes cargos:

100 para Escrivão;

400 para Inspetor.

A boa notícia é que os aprovados neste certame também deverão receber a convocação, aumentando as oportunidades na corporação.

Em relação ao salário, o subsídio inicial era o mesmo para ambas as posições: R$ 3.732,86.

Quais as etapas do concurso PC CE

A edição de 2021 do concurso da Polícia Civil CE contemplou vagas para Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe (100 vagas + 200 CR) e Inspetor de Polícia Civil de 1ª Classe (400 vagas + 800 CR).

Assim, a prova objetiva para este concurso ocorreu nos dias 4 e 5 de setembro de 2021 e teve uma duração total de 6 horas.

As disciplinas abordadas nas provas variaram de acordo com o cargo:

Escrivão:

Noções de Informática;

Noções de Direito Constitucional;

Legislação Penal Extravagante;

Noções de Direito Penal.

Inspetor:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação Penal Extravagante;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal.

Além da prova objetiva, também houve a etapa de avaliação de títulos, na qual os candidatos puderam obter até 5 pontos adicionais, considerando seu nível de formação acadêmica e experiência profissional.

A carreira na Polícia Civil CE tem sua estrutura em classes de A a D, dependendo do cargo, e a progressão e promoção dos policiais civis se determinam com base no mérito.

Dessa forma, a promoção representa a ascensão do policial civil à classe imediatamente superior dentro da mesma série de classes, de acordo com critérios de merecimento. Assim, esses detalhes tornam a carreira na Polícia Civil CE uma oportunidade atraente para aqueles que buscam crescimento profissional e contribuir para a segurança do Ceará.

Então, agora que você já sabe que o concurso PC CE já tem comissão formada e deve definir a banca em breve, comece a se preparar. Além disso, volte sempre aqui, pois assim que saírem novas notícias, traremos em primeira mão para você!