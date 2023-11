Concurso PC PE tem banca definida, veja mais

Na última quinta-feira, 2 de novembro, houve a divulgação oficial da banca que organizará o aguardado concurso PC PE (Polícia Civil do Estado de Pernambuco).

Assim, o processo de escolha envolveu a dispensa de licitação e resultou na contratação direta do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, também conhecido como Cebraspe, para conduzir o concurso.

Quer saber mais detalhes do certame, os cargos e de como se preparar para a prova?

Concurso PC PE terá o Cebraspe como banca organizadora

De acordo com o edital oficial, o concurso oferecerá um total de 400 vagas, sendo 250 vagas destinadas ao cargo de Agente de Polícia e 150 vagas para Escrivão.

Sendo assim, veja um resumo do Concurso PC PE até o momento.

Status: Banca escolhida;

Órgão responsável: Cebraspe

Cargos oferecidos: Agente e Escrivão;

Cargos para:: Níveis médio e superior;

Carreiras: Segurança Pública;

Local de Atuação: Estado de Pernambuco, PE;

Número de Vagas: 400 vagas;

Salários iniciais : Variam de R$ 3.276,42 a R$ 9.069,81, conforme informações do último edital.

O que o Escrivão da Polícia faz?

Tanto para o cargo de Agente de Polícia quanto para o de Escrivão na Polícia Civil de Pernambuco, são necessárias habilidades específicas. Afinal, um Escrivão precisa ser altamente organizado, capaz de identificar e resolver problemas de forma simultânea, além de possuir uma memória aguçada e um raciocínio lógico.



É fundamental ter um domínio completo da língua portuguesa e ser ágil tanto na escuta quanto na redação.

Dessa forma, as atribuições de um Escrivão da Polícia Civil incluem:

Cumprir as determinações legais da Autoridade Policial.

Entrevistar as partes envolvidas, incluindo vítimas, suspeitos, autores e testemunhas, com o objetivo de esclarecer os fatos.

Atender o público com eficiência, aproveitando seu poder de polícia.

Colaborar com o Delegado de Polícia na elaboração de boletins de ocorrência, registros de flagrantes e prisões preventivas.

Executar mandados de prisão, ordens de serviço e documentos relacionados à investigação.

Realizar transportes, intimações, citações e notificações.

Preparar relatórios de ocorrência, prisões em flagrante e medidas cautelares.

Organizar a identificação, custódia e liberação de detidos.

Fiscalizar a continuidade das investigações, garantindo sua sequência adequada.

Orientar o registro de dados nas delegacias, dentre outras coisas.

O que o agente de polícia, outro cargo do concurso PC PE, faz?

Por outro lado, os Agentes da Polícia Civil exercem funções semelhantes às dos investigadores, desempenhando diversas atribuições dentro da polícia judiciária, como efetuar prisões, conduzir buscas, atender ocorrências policiais, entregar intimações, entre outras.

Ademais, um Agente Policial pode alcançar o cargo máximo de chefe de seção ou equipe.

O cargo de Agente Policial foi criado como uma nova carreira dentro da Polícia Civil e incorporou a antiga carreira de motorista policial, conforme estabelecido na legislação complementar nº 494, de 24 de dezembro de 1986.

O artigo 8º dessa lei determina a mudança de denominação dos cargos de motorista policial para Agente Policial, integrando-os ao nível inicial da série de classes correspondente.

Como passar em uma prova do Cebraspe, organizadora do concurso PC PE?

A banca de avaliação Cespe/Cebraspe é famosa por sua rigidez, tornando-se uma preocupação constante para os candidatos a concursos públicos.

Uma das principais características das provas elaboradas pela Cebraspe é a abordagem “Certo ou Errado”. Compreender esse formato é fundamental. As questões são apresentadas de forma que o candidato deve julgar se as afirmações são verdadeiras (certas) ou falsas (erradas). No entanto, há um aspecto peculiar: errar uma questão anula uma resposta correta. Portanto, é crucial conhecer bem as alternativas e tomar decisões estratégicas, podendo marcá-las como certas, erradas ou deixá-las em branco, especialmente quando há incerteza.

Marcar respostas no gabarito de forma impulsiva ou indecisa pode ser prejudicial. Então, se ocorrer um erro na marcação ou se houver uma mudança de ideia em relação à resposta correta, a sugestão é marcar duas alternativas. Isso resultará na anulação da questão e evitará a perda de pontos. No caso de dúvida, é mais sensato deixar a questão em branco.

É importante notar que nem todas as provas da Cebraspe seguem o formato “Certo ou Errado”, às vezes incluindo questões de múltipla escolha.

A banca Cespe/Cebraspe também tem a reputação de criar enunciados complexos e extensos, mas também recorre a questões de provas antigas.

Portanto, além de dominar o conteúdo do edital, resolver provas passadas anteriores dessa banca pode ser uma estratégia eficaz. Afinal, isso permite que você se familiarize com o estilo e a abordagem da Cebraspe, aumentando suas chances de sucesso.

Gostou de saber sobre o concurso PC PE? Agora coloque essas dicas em prática e boa sorte!