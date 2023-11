Concurso PC RS deve sair em 2024, veja detalhes

Atenção concurseiros: um futuro concurso PC RS (Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul) deve sair em 2024! E olha que essa é uma informação quente, visto que o certame foi incluído no Projeto de Lei Orçamentária do Estado.

Concurso PC RS deve sair em 2024

A próxima edição do Concurso PC RS (Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul) está entre as seleções planejadas no Projeto de Lei Orçamentária do Estado para o ano de 2024.

Desse modo, os detalhes sobre os cargos e o número de vagas ainda não foram divulgados. No entanto, há uma previsão de que o cargo a ser provido seja o de Escrivão ou Inspetor.

Em fevereiro de 2022, a então diretora do órgão, a delegada Nadine Anflor, anunciou a possibilidade da realização de um novo certame. Indicando, assim, a expectativa de abertura de vagas para os cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão.

Por isso, para ter certeza de detalhes sobre o número de vagas, os cargos, remuneração e outros pontos importantes, é preciso esperar a divulgação do edital.

Como foi o certame anterior da PC RS?

Enquanto o edital da nova edição do concurso PC RS não sai, podemos analisar o último para ter uma ideia do que esperar.



O último processo seletivo ocorreu em 2017, sendo organizado pela Fundatec. À época, o certame disponibilizou 1.200 vagas para os cargos de Escrivão e Inspetor.

Além disso, os candidatos tiveram que passar pelas seguintes etapas:

Prova de Capacidade Intelectual (Prova Objetiva e Discursiva); Prova de Capacidade Física; Sindicância da Vida Pregressa e Atual; Exames de Saúde; Avaliação de Aptidão Psicológica.

Enquanto isso, a prova de redação teve avaliação em uma escala de 0 a 20 pontos, sendo necessário alcançar pelo menos 12 pontos para aprovação. Ademais, o texto deveria conter no mínimo 35 linhas, e a correção considerou três critérios:

Detalhes da prova dissertativa do concurso PC RS

Veja a seguir alguns dos pontos-chave da estrutura da prova do último certame da Polícia Civil do Rio Grande do Sul:

Em relação ao conteúdo:

Houve a abordagem integral do tema proposto, avaliando a capacidade argumentativa, criatividade e originalidade do ponto de vista do candidato;

Em relação à estrutura:

Também foi avaliada a capacidade do autor em elaborar um texto dissertativo, distribuindo adequadamente as partes que o compõem. Incluindo, assim, a introdução, apresentação da ideia e tese a ser defendida;

Em relação à expressão:

A avaliação considerou aspectos como adequação vocabular, pontuação, concordância e regência verbal e nominal, ortografia oficial, acentuação gráfica, sintaxe e morfossintaxe.

Com base nesses insights, você pode se preparar para a prova de redação do concurso PC RS, sendo uma das partes mais desafiadoras para os concurseiros.

Como se preparar para o certame se o edital ainda nem saiu?

Por falar em insights e preparação, daremos algumas dicas para você começar a sua antes mesmo do lançamento do edital. Afinal de contas, a maioria dos concursos ultimamente só lançam o edital bem próximo da data de aplicação da prova.

Então, se você ficar esperando pelo documento oficial do concurso PC RS, pode não ter tempo suficiente e acabar prejudicando suas chances de aprovação. Sendo assim, pegue essas dicas e comece agora mesmo a estudar.

1. Material didático de qualidade

Escolha materiais didáticos confiáveis e específicos para o Concurso da Polícia Civil. Dessa forma, livros, videoaulas e cursos online especializados podem ser ferramentas valiosas para compreender os tópicos relevantes. Além de mantê-lo atualizado sobre legislação e procedimentos policiais.

2. Resolução de questões anteriores do concurso PC RS

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores da Polícia Civil RS. Isso não apenas ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas, mas também a aprimorar a velocidade e a precisão na resolução, aspectos cruciais para o dia da prova.

3. Simulados e provas completas

Realize simulados e provas completas, cronometrando o tempo para simular as condições reais do exame. Isso porque essa prática contribui para o desenvolvimento da resistência mental e física necessária durante a aplicação da prova.

4. Foco na legislação específica

Dê atenção especial à legislação específica da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Afinal, conhecer as normativas e procedimentos locais pode ser um diferencial na prova, demonstrando um entendimento profundo da realidade jurídica e operacional do estado.

7. Atenção à redação do concurso PC RS

Como já dissemos antes, a redação é uma parte fundamental da prova. Portanto, pratique a escrita de textos dissertativos, observando critérios como clareza, coesão, e respeito às normas gramaticais.

Lembre-se de que a habilidade de expressão escrita é frequentemente um critério eliminatório.

Gostou de saber que o concurso PC RS pode sair em 2024? Agora comece a se preparar e volte sempre para mais atualizações!