Concurso PC SP: gabaritos HOJE! Caderno de questão já disponível para consulta

Concurso da PC SP oferece 3.500 vagas para médicos legistas, delegados, escrivães e peritos criminais.

Os mais de 58 mil candidatos que prestaram as provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo para os cargos de escrivão e investigador poderão consultar a partir desta terça-feira, 28, os gabaritos oficiais.

Para isso, basta acessar o site da Fundação Vunesp por meio de login e senha.

O caderno de provas, tanto da objetiva, quanto da escrita, já estão disponíveis para consulta.

Os candidatos que desejaram interpor recurso contra o gabarito preliminar terão até três dias úteis contados da data de publicação do documento, ou seja, até sexta-feira, dia 01 de dezembro.

Vale lembrar que a prova foi realizada no dia 26 de novembro, nas cidades de: São Paulo; Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; Piracicaba; e Sorocaba.

Ao todo, foram recebidas pouco mais de 58 mil candidaturas para os cargos de escrivão e investigador. Desse total:

293 para investigador; e

057 para escrivão.

No total, são oferecidas 3.500 vagas para contratação imediata. São cinco editais ao todo, um para cada cargo, onde são oferecidas vagas para profissionais com nível superior para as carreiras de delegado, escrivão, investigador, perito e médico legista.



Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Investigador – 1. 250 vagas;

Escrivão – 1.333 vagas;

Médico Legista – 116 vagas;

Perito criminal – 249 vagas;

Delegado – 552 vagas.

Vale citar que apenas o cargo de delegado possui oferta para todo o estado. Para os demais cargos, as vagas são regionalizadas, conforme consta em cada edital.

O salário oferecido pela PC SP para os cargos de escrivão e investigador é de R$ 5.879,68. Já para os cargos de médico legista e perito criminal, a remuneração prevista é de R$12.954,40, enquanto o cargo de delegado possui salário de R$ 15.037,99.

Quais requisitos para entrar na PC SP?

Os requisitos exigidos pela Polícia Civil variam de acordo com cada cargo, conforme você verá a seguir:

Investigador : nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B; Escrivão : nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B; Médico Legista: nível superior completo em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

nível superior completo em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B; Perito Criminal: nível superior completo em um dos seguintes cursos de Bacharelado em: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B;

nível superior completo em um dos seguintes cursos de Bacharelado em: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B; Delegado: nível superior de bacharelado em Direito; comprovação de, no mínimo, dois anos atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.

Além da escolaridade e demais requisitos mencionados, o candidato ainda deve comprovar outros requisitos importantes como:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 75 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a PC SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Investigação social de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva para os demais cargos está prevista para o dia 3 de dezembro de 2023.

As provas para delegado serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo. Para os demais cargos, as provas serão aplicadas nas cidades de: São Paulo; Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; Piracicaba; e Sorocaba.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.