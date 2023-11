Concurso PGM Cardoso Moreira tem inscrições abertas

Se você é um concurseiro antenado, deve estar de olho nos certames previstos para os próximos meses. E pode comemorar o lançamento oficial de mais um porque o concurso PGM Cardoso Moreira está com as inscrições abertas!

Assim, a prefeitura municipal de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o certame que deve preencher a vaga de Procurador Municipal.

E se você quiser saber mais detalhes sobre esse concurso, além de dicas de como se preparar para ele, é só continuar lendo até o fim, pois vamos contar tudo.

Concurso PGM Cardoso Moreira abre inscrições

Recentemente, foi divulgado o edital do concurso PGM Cardoso Moreira RJ, abrindo as portas para os aspirantes a Procurador Municipal. Com uma vaga em jogo, a Prefeitura Municipal busca preenchê-la de forma imediata, requerendo dos candidatos o nível superior em direito, além do registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A responsabilidade pela organização, planejamento e operacionalização do certame está a cargo do Instituto Referência, a banca organizadora escolhida para conduzir o processo seletivo.

Cenário geral do concurso PGM Cardoso Moreira RJ

No momento, o concurso encontra-se na fase de edital publicado, com as inscrições já em andamento. Dessa forma, o cronograma atual permanece consolidado, com as inscrições abertas desde o dia 8 de novembro de 2023.

Além disso, o edital teve sua publicação no dia anterior, em 7 de novembro de 2023.



Salário e benefícios dos aprovados no certame

Para os aprovados, o Concurso PGM Cardoso Moreira RJ oferece uma remuneração inicial de R$ 3.455,00. Além disso, a carga horária é atrativa, com apenas 20 horas de trabalho por semana.

Inscrições para o concurso PGM Cardoso Moreira RJ abertas até 27 de novembro

Os candidatos interessados em participar do concurso têm até o dia 27 de novembro para efetuarem suas inscrições. A saber, o processo deve ser realizado exclusivamente pelo site do Instituto Referência, disponível no endereço eletrônico https://ireferencia.selecao.net.br/.

É importante ressaltar que a taxa de participação para o nível superior é de R$ 120,00. Para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos, como estar no Cadúnico ou ser doador de medula óssea, os pedidos de isenção da taxa puderam ser encaminhados entre os dias 8 e 10 de novembro de 2023.

Cargos, vagas e requisitos

O certame oferece uma única vaga para Procurador Jurídico. Desse modo, o candidato aprovado será nomeado sob o Regime Jurídico Estatutário.

Segundo o edital, alguns requisitos são obrigatórios para os concorrentes, como:

Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Estar em dia com o Serviço Militar (para o sexo masculino) e com a Justiça Eleitoral (ambos os sexos).

Além disso, é necessário atender aos requisitos de escolaridade, ter aptidão física e mental, não apresentar deficiências incapacitantes para o cargo e cumprir as condições especiais previstas em lei.

No ato da inscrição, não são solicitados os comprovantes das exigências mencionadas no edital.

Etapas do concurso PGM Cardoso Moreira RJ

O certame para o cargo de Procurador Municipal consiste em uma única etapa, que é a Prova Objetiva. A saber, essa fase é de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Locais/Gerais e Conhecimentos Específicos.

Prova Objetiva deve acontecer em breve

A Prova Objetiva está marcada para o dia 7 de janeiro de 2024. Dessa forma, os candidatos devem se preparar para responder a questões que abordam temas específicos relacionados ao cargo, como:

Língua Portuguesa;

Informática;

Conhecimentos Locais/Gerais;

Conhecimentos Específicos.

Como se preparar para o concurso PGM Cardoso Moreira

Como as provas acontecem em poucos meses e os candidatos disputarão apenas 1 vaga, trouxemos algumas dicas importantes para você se preparar.

1. Organização do estudo

Crie um cronograma de estudos bem organizado levando em consideração seus horários disponíveis. Assim, divida as disciplinas de forma equilibrada ao longo da semana.

2. Material de estudo

Utilize o edital como guia para selecionar os materiais necessários. Apostilas específicas para concursos jurídicos e legislação atualizada são essenciais.

Além do mais, foque na Prova Objetiva, principal. Conheça o estilo das questões e pratique com simulados. Priorize, ainda, as disciplinas com maior peso na prova, como Conhecimentos Específicos.

3. Língua Portuguesa e Informática são pontos chave no concurso PGM Cardoso Moreira

Reforce seus conhecimentos em Língua Portuguesa, dedicando tempo a leitura e interpretação de textos. Também é importante dominar conceitos básicos de Informática, fundamental para o desempenho nas provas.

4. Conhecimentos Locais/Gerais

Estude a legislação específica do município de Cardoso Moreira RJ, compreendendo a estrutura e funcionamento da administração pública local.

5. Resolução de questões

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores, identificando padrões e aprimorando sua estratégia de resposta. Estude principalmente provas aplicadas pelo Instituto Referência, para se familiarizar com o estilo da banca.

Gostou das dicas? Agora coloque-as em prática e boa sorte no concurso PGM Cardoso Moreira RJ!