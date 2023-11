Concurso PM e Bombeiros: SAIU resultado da primeira fase; prazo para recurso começa AMANHÃ

Saiu o resultado preliminar do concurso público da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros do estado da Paraíba.

Os mais de 40 mil candidatos que realizaram a prova no dia 29 de outubro podem acessar os resultados diretamente pelo site da banca, o Instituto IBFC.

O prazo para solicitar recurso contra o resultado preliminar começa às 10h desta quinta-feira, 23, e se estende até às 23h do dia 24, sexta-feira.

A aplicação da prova objetiva foi realizada nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira.

Os candidatos foram avaliados por meio de 80 questões de múltipla escolha, divididas entre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: 15 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Geografia e História da Paraíba: 10 questões;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol): 10 questões;

Noções de Informática: 10 questões;

Noções de Direito e Sociologia: 25 questões.

Confira mais informações a seguir.

Quais são as vagas?



O certame prevê o preenchimento de 1100 vagas para o cargo de soldado tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros do Estado. Para participar do certame os candidatos precisam comprovar nível médio completo.

Ao todo, a PM PB oferece 900 vagas para contratação imediata para o cargo de Soldado da PM e outras 200 vagas para os Bombeiros.

A banca registrou 64.198 candidaturas. As vagas de soldado para PM foram as mais procuradas, com um total de 57.892 inscrições. Já para o Corpo de Bombeiros foram registradas 5.306 candidaturas.

As vagas para mulheres são as mais concorridas, uma vez que o quantitativo de vagas é menor. Confira:

Inscritos PM PB

331 homens;

561 mulheres.

Inscritos Bombeiros PB

934 homens;

372 mulheres.

Nesse sentido, a concorrência registrada para candidatos do sexo masculino é de 69 candidatos por vaga, enquanto para mulheres é de 191 candidatos por vaga.

Confira a seguir como será a distribuição das vagas por regionais:

CPRM – João Pessoa

Masculino ampla: 259 vagas

Masculino cotas: 65 vagas;

Feminino ampla: 29 vagas;

Feminino cotas: 7 vagas.

CPR I – Campina Grande

Masculino ampla concorrência: 162 vagas;

Masculino cotas: 41 vagas;

Feminino ampla concorrência: 17 vagas;

Feminino cotas: 5 vagas.

CPR II – Patos

Masculino ampla concorrência: 129 vagas;

Masculino cotas: 33 vagas;

Feminino ampla concorrência: 14 vagas;

Feminino cotas: 4 vagas.

CPR III – Guarabira

Masculino ampla concorrência: 92 vagas;

Masculino cotas: 24 vagas;

Feminino ampla concorrência: 11 vagas;

Feminino cotas: 3 vagas.

O salário oferecido é de R$ 4.206,87 podendo chegar a R$ 6.510,87 com o acréscimo de R$ 2.304,00 referente ao Plantão Extra Remunerado.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Vale lembrar que o certame sofreu alterações importantes no edital.

A primeira delas diz respeito a idade dos candidatos. Anteriormente à retificação, os candidatos deveriam comprovar no momento da matricula no curso de formação idade mínima de 18 e máxima de 32 anos.

Agora, com as mudanças, o candidato deve possuir entre 18 e 32 anos no ano da inscrição, ou seja, até dezembro de 2023.

Outra alteração importante é sobre as exigências do TAF (Teste de Aptidão Física).

Com a retificação, os candidatos do sexo masculino terão que realizar 5 flexões de cotovelo na barra fixa e não mais 7 como previsto anteriormente. Já os candidatos do sexo feminino terão que realizar 10 segundos de suspensão na barra ao invés de 15.

Clique aqui para conferir na integra todas as alterações do edital do concurso da PM PB.

Quais requisitos para ser PM PB?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível médio completo, além de possuir entre 18 e 32 anos de idade no ano da inscrição no concurso, ou seja, até dezembro de 2023.

Também é necessário possuir estatura mínima de 1,60 (homens) e 1,55 (mulheres).

Quais serão as etapas do certame?

Além da prova objetiva, o concurso público para a PM e Corpo de Bombeiros contará também com as seguintes etapas:

Exame Psicológico, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Saúde, de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.