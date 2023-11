Concurso Polícia Científica: edital com 30 vagas escolhe banca e pode liberar edital a qualquer momento

Os salários do concurso Polícia Científica são atrativos

Não deixe de conferir as oportunidades do concurso Polícia Científica. As chances são atraentes e os benefícios são de quase R$ 10 mil.

Ficou interessado? Não perca os detalhes a seguir.

Banca Organizadora do Concurso Polícia Científica PR

O aguardado Concurso Polícia Científica PR, no estado do Paraná, está avançando com a escolha da banca organizadora. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi confirmado como responsável pelo certame, conforme divulgado no Diário Oficial na última quinta-feira (16).

Vagas e Requisitos do concurso Polícia Científica

O concurso oferecerá 30 vagas para o cargo de perito oficial criminal, com uma atraente remuneração mensal de R$ 9.264,57. Os interessados em participar devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e possuir nível superior.

Cronograma e Expectativas

A comissão organizadora do concurso foi formada em agosto de 2023, sinalizando que o edital tem previsão de ser publicado no início do próximo ano. Vale ressaltar que o último edital do Concurso Polícia Científica PR foi lançado em 2017, também com a organização do IBFC, oferecendo 47 oportunidades para perito oficial e 7 para auxiliar de perícia. Veja mais sobre o concurso Polícia Científica.



Provas e Avaliações

Na última edição do concurso, a prova objetiva para os cargos de nível superior foi composta por 90 questões de múltipla escolha, além da produção de uma redação de até 40 linhas sobre um tema específico.

A comunidade aguarda com expectativa por mais informações detalhadas sobre o certame, que promete ser uma oportunidade valiosa para os profissionais da área. Fique atento para mais atualizações sobre o Concurso Polícia Científica PR

O que faz um perito

Os peritos, profissionais especializados, desempenham um papel crucial em diversas áreas, sendo encarregados de realizar análises técnicas e científicas para esclarecer fatos em investigações ou processos judiciais. Suas responsabilidades abrangem desde a coleta de evidências em locais de crime até a elaboração de laudos técnicos detalhados.

Esses especialistas realizam análises minuciosas para identificar vestígios, como impressões digitais e amostras biológicas, utilizando técnicas e procedimentos especializados. Com base nessas evidências, elaboram laudos técnicos claros e objetivos, que se tornam peças fundamentais em processos judiciais, fornecendo embasamento científico para decisões legais.

Mais funções do edital

Além disso, os peritos podem ser chamados para prestar depoimento em juízo, explicando suas conclusões e respondendo a questionamentos das partes envolvidas no processo. A atuação dos peritos não se limita à criminalística, incluindo diversas especialidades, como perito contábil, perito médico e perito ambiental.

Esses profissionais também oferecem consultoria e assessoria técnica em diversas áreas, auxiliando empresas e instituições em questões específicas. A tecnologia desempenha um papel crucial na atuação dos peritos, que utilizam equipamentos avançados para análises laboratoriais, reconstrução de cenas e outras atividades especializadas.

Em resumo, a profissão de perito é multifacetada e essencial para a busca pela verdade em contextos legais, contribuindo para a justiça por meio de análises técnicas fundamentadas

Preparação do concurso Polícia Científica

Preparar-se para um concurso de perito exige uma abordagem estratégica e dedicada. Primeiramente, é crucial compreender os requisitos específicos do cargo, detalhados no edital, como formação acadêmica e experiência profissional. Em seguida, adquira um sólido conhecimento técnico na área específica do concurso, seja ela criminalística, contabilidade, medicina ou engenharia, por meio de cursos, graduações e certificações.

Analise minuciosamente o edital para entender a estrutura da prova, os temas abordados e o peso de cada disciplina, direcionando seus estudos para as áreas mais relevantes.

Utilize materiais de estudo recomendados, como livros especializados, legislação pertinente e provas anteriores. Considere a inscrição em cursos preparatórios específicos, que oferecem uma abordagem direcionada e material atualizado.

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores e realize simulados completos para se familiarizar com o estilo das provas, cronometrar o tempo de resposta e desenvolver resistência. Mantenha-se atualizado sobre legislações relacionadas à sua área, pois o conhecimento jurídico é muitas vezes essencial para a atuação de um perito.