Concurso Público abre inscrições com quase 700 vagas para técnico, advogado, engenheiro e muito mais

CAERN Abre Concurso público com 693 Vagas em Diversas Áreas

O tão aguardado edital do concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) foi oficialmente lançado, oferecendo um total de 693 vagas, das quais 33 são para contratação imediata e 660 para formação de cadastro reserva (CR). As inscrições, que começam nesta quinta-feira (16) a partir das 14 horas, prometem atrair candidatos de diversas áreas.

Oportunidades para Diversos Perfis Profissionais

Para aqueles com formação técnica, as opções incluem vagas para técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico em instrumentação e técnico de mecânica. No total, são oferecidas 6 vagas imediatas e 120 para cadastro reserva em cada categoria, com salário inicial de R$ 4.198,11.

Já para candidatos com formação superior, as oportunidades se estendem para as carreiras de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e engenheiro químico. As remunerações para essas posições atingem R$ 8.746,10.

Atrativos Benefícios para os Servidores

Além dos salários competitivos, os servidores da CAERN ainda desfrutam de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 1.401,71, plano de saúde, auxílio-creche, promoção por mérito, promoção por tempo de serviço e outras vantagens definidas em Acordo Coletivo de Trabalho.

Avaliações e Etapas do Concurso público

O processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva abrangerá áreas como língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática, legislação de saneamento público e conhecimentos específicos.

A prova discursiva, por sua vez, consistirá em uma questão relacionada ao conteúdo programático de conhecimentos específicos, com uma resposta que deve ter entre 10 e 20 linhas.

As avaliações estão marcadas para 25 de fevereiro de 2024, nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó. Os locais e horários serão divulgados posteriormente, por meio do edital de convocação, agendado para publicação em momento oportuno. Candidatos de diversas áreas têm agora a oportunidade de fazer parte da equipe que contribui para a gestão eficiente de água e esgotos no Rio Grande do Norte.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de dezembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Idecan.

Os valores das taxas são:

R$ 100 para nível técnico; e

R$ 120 para formação superior.

Sobre a CAERN

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) desempenha um papel fundamental na administração e oferta de serviços relacionados ao abastecimento de água potável e ao tratamento de esgotos em todo o estado.

Suas múltiplas responsabilidades visam assegurar não apenas a disponibilidade constante de água de qualidade para os municípios sob sua responsabilidade, mas também a implementação de práticas eficientes de tratamento de esgotos, contribuindo para a preservação ambiental e a saúde pública.

Para cumprir esses objetivos, a CAERN investe na expansão e manutenção de infraestruturas essenciais, como redes de distribuição, estações de tratamento e reservatórios, buscando ampliar a cobertura desses serviços para áreas que ainda não foram atendidas de maneira adequada.

A empresa também se destaca por realizar investimentos significativos em saneamento básico, promovendo melhorias na qualidade de vida da população por meio do acesso a serviços essenciais. Além disso, a CAERN atua no atendimento direto ao cliente, fornecendo informações claras sobre os serviços prestados, esclarecendo dúvidas e oferecendo suporte aos usuários.

A busca por inovação e adoção de tecnologias emergentes são parte integrante das operações da CAERN, com o intuito de otimizar a eficiência dos serviços prestados e promover o uso sustentável dos recursos hídricos, contribuindo para a redução de impactos ambientais.

Ao oferecer benefícios atrativos aos seus colaboradores, como vale-alimentação, plano de saúde, auxílio-creche, promoções por mérito e tempo de serviço, a CAERN reconhece a importância do engajamento e comprometimento da equipe no alcance de seus objetivos.