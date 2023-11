Concurso público abre vagas para Costureira, merendeira, pintor, fiscal, agente administrativo e mais

Há vagas do concurso público para todos os níveis de escolaridade

Se você busca por oportunidades em um concurso público, esta pode ser a sua chance. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, desde fundamental até superior.

São 2.600 vagas. Não deixe de conferir.

Concurso público com 2.624 Vagas Abertas

A Prefeitura de Inhumas, localizada em Goiás, anunciou um novo concurso público com a intenção de preencher 2.624 vagas, distribuídas entre 656 imediatas e 1.968 para formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam profissionais de diversos níveis educacionais, desde o fundamental até o superior, com remunerações variando entre R$ 1.320 e R$ 5.997,93. Confira abaixo as opções disponíveis para cada nível de ensino.

Nível Fundamental Incompleto

Auxiliar de Serviços Diversos

Auxiliar de Serviços Gerais Educacionais

Auxiliar de Serviços Póstumos

Borracheiro

Costureira

Merendeira

Operador de Máquina Pesada

Pedreiro

Pintor

Porteiro Escolar

Auxiliar de Serviços Urbanos

Trabalhador Braçal

Nível Fundamental Completo:

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Secretaria Escolar

Carpinteiro

Eletricista

Encanador

Mecânico de Máquinas e Veículos

Motorista de Veículos Leves

Motorista de Veículos Pesados

Motorista Escolar

Serralheiro



Você também pode gostar:

Nível Médio

Agente Administrativo

Agente Administrativo Educacional

Agente de Almoxarifado

Agente de Fiscalização

Agente de Fiscalização Ambiental

Agente de Fiscalização de Proteção e Defesa do Consumidor

Agente de Patrimônio

Assistente Previdenciário

Auxiliar de Consultório Dentário

Fiscal de Posturas

Monitor de Transporte Escolar

Nível Técnico de concurso público

Técnico Agrimensor

Técnico de Imobilização Ortopédica

Técnico em Enfermagem

Técnico em Radiologia

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação

Nível Superior

Administrador de Rede e Segurança da Informação

Analista Administrativo

Analista Ambiental

Analista de Controle Interno Contábil

Analista de Controle Interno Engenheiro

Analista Previdenciário

Arquiteto

Arquivista

Assistente Social

Cirurgião Dentista – Bucomaxilo

Cirurgião Dentista – Clínico Geral

Cirurgião Dentista – Endodontista

Cirurgião Dentista – Odontólogo para Pacientes com Necessidades Especiais

Cirurgião Dentista – Periodontista

Designer Gráfico

Enfermeiro Padrão

Enfermeiro Especialista em UTI

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Médico Auditor

Médico Cardiologista

Médico Endocrinologista

Médico Ginecologista/Obstetra

Médico Infectologista

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista/Traumatologista

Médico Otorrinolaringologista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Médico Ultrassonografista

Médico Veterinário

Monitor Educacional

Nutricionista

Psicólogo

Psicopedagogo

Terapeuta Ocupacional

Professor de 1º Fase

Professor de Educação Física

Professor de Inglês

Professor de Matemática

Professor Intérprete de Libras

Etapas do Concurso público

As provas objetivas do concurso público para todas as vagas e a prova de redação, destinada apenas aos candidatos a professor, estão agendadas para 18 de fevereiro.

A consulta aos locais de aplicação será liberada no dia 8 do mesmo mês. Além disso, o processo seletivo incluirá teste físico para as posições de auxiliar de serviços urbanos e trabalhador braçal, bem como análise de títulos para professores.

A validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital. Esta é uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam ingressar ou progredir em suas carreiras no serviço público em Inhumas.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de dezembro deste ano até 26 de janeiro de 2024. O site é www.institutoverbena.ufg.br. As taxas variam de R$ 60 a R$ 140.

Dicas de estudo

Na trajetória rumo à preparação para concursos, a dedicação e a elaboração de um plano de estudos são peças-chave. Primeiramente, é vital analisar o edital de maneira minuciosa, compreendendo todos os requisitos e as diversas etapas do processo seletivo. Posteriormente, é preciso criar um cronograma realista, distribuindo de maneira equitativa o tempo dedicado a cada disciplina.

A escolha do material de estudo é um ponto crucial nesse percurso. Opte por materiais confiáveis e atualizados, como livros especializados, videoaulas e questões de concursos anteriores. Plataformas online de cursos preparatórios também se mostram valiosas. Foque seus esforços, prioritariamente, nas disciplinas mais relevantes para o concurso e naquelas que apresentam maiores desafios.

A prática constante é imperativa. Resolva questões de concursos anteriores para se familiarizar com o estilo das perguntas, aprimorar seu raciocínio lógico e solidificar o aprendizado. A realização de simulados completos é excelente para testar seus conhecimentos e desenvolver a habilidade de gerenciar o tempo durante a prova.