Concurso público lança edital com 623 vagas para diversos níveis de escolaridade

Vagas são para contratação imediata e formação de cadastro

Mais um concurso público está na praça garantindo oportunidades para vários cargos. Os salários são atrativos e podem ultrapassar R$ 7 mil.

Ficou interessado? Veja a seguir maiores detalhes.

Sobre o concurso público

O concurso público da CPTrans Petrópolis oferece uma gama diversificada de oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade, proporcionando um leque de escolhas para quem busca ingressar no serviço público.

Os cargos disponíveis contemplam desde funções que demandam o nível fundamental incompleto até cargos de nível superior, abrindo portas para uma ampla participação.

Vagas do concurso público

Para aqueles com nível fundamental incompleto, destaca-se a possibilidade de atuar como Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Controlador de Operação, Oficial de Manutenção e Serralheiro. Essas posições oferecem não apenas uma entrada no mercado de trabalho, mas também a oportunidade de contribuir para a eficiência da CPTrans Petrópolis, desempenhando funções essenciais no cotidiano da companhia.

Candidatos com nível fundamental completo têm à disposição vagas como Agente de Trânsito e Motorista, desempenhando papéis cruciais na gestão do tráfego e na operação de veículos, com salários competitivos que refletem a importância de suas responsabilidades.



O leque se expande para candidatos de nível médio e técnico, com oportunidades em cargos como Almoxarife, Assistente Administrativo, Desenhista Projetista, Eletrotécnico, Programador e Técnico de Contabilidade. Esses profissionais são peças-chave no funcionamento da CPTrans Petrópolis, contribuindo para a eficiência e o desenvolvimento contínuo da companhia.

Mais vagas

Já para graduados, o concurso apresenta chances atrativas em cargos como Advogado, Analista de Sistemas, Comprador, Engenheiro Civil e Engenheiro de Tráfego. Esses profissionais desempenham funções estratégicas, sendo fundamentais para o crescimento e aprimoramento dos serviços oferecidos pela CPTrans Petrópolis.

Sobre as provas do concurso público

O processo seletivo compreende diferentes etapas.

A Prova Objetiva, aplicada para todos os cargos, é um momento crucial para os candidatos demonstrarem seus conhecimentos. A abordagem de questões de múltipla escolha, cada uma com quatro opções de resposta, exige preparação abrangente.

Para os postulantes ao cargo de Agente de Trânsito, há a inclusão da Prova de Aptidão Física, composta por testes específicos como flexão abdominal, flexão de braço no solo e corrida de 12 minutos. Essa etapa visa garantir que os candidatos possuam a aptidão física necessária para desempenhar as atividades relacionadas à função.

A Avaliação de Títulos é uma etapa classificatória destinada exclusivamente ao cargo de Serralheiro de nível superior. Nessa fase, a comprovação de experiência profissional e a formação acadêmica são avaliadas, atribuindo pontos que podem fazer diferença na classificação final.

Em resumo, o concurso da CPTrans Petrópolis não apenas oferece oportunidades de emprego em diversas áreas, mas também representa uma chance de desenvolvimento profissional significativo. A preparação cuidadosa para as diversas etapas é fundamental para o sucesso dos candidatos interessados.

Como se inscrever nestas vagas

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca INQC, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de dezembro. Confira as taxas:

Fundamental: R$ 55,00

Médio ou técnico: R$ 85,00

Superior: R$ 95,00

Missão da CPTrans

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) destaca-se por sua missão central de promover a mobilidade urbana eficiente e segura em Petrópolis. Neste contexto, a organização trabalha arduamente para garantir a ordem no trânsito e oferecer serviços de transporte de qualidade à população.

Atribuições Essenciais

As responsabilidades fundamentais da CPTrans incluem a fiscalização do tráfego, o planejamento estratégico para aprimorar a circulação viária, a gestão eficaz do transporte público municipal e a implementação de campanhas educativas visando a segurança nas vias. A abordagem holística dessas tarefas ressalta a importância da CPTrans na configuração da mobilidade urbana em Petrópolis.

Concursos Públicos e a Estratégia de Fortalecimento da Equipe

A realização de concursos públicos, como o organizado pela banca INQC, evidencia a estratégia da CPTrans para fortalecer seu quadro de colaboradores. A diversidade de cargos oferecidos abrange desde funções operacionais até cargos estratégicos de nível superior, garantindo uma equipe qualificada para os desafios do trânsito e transporte em Petrópolis.

O Concurso da CPTrans e Seu Impacto na Qualidade dos Serviços

Além de representar uma oportunidade para ingresso no serviço público, o concurso promovido pela CPTrans, com suas etapas rigorosas, visa melhorar a eficácia dos serviços de trânsito e transporte na cidade. Com provas objetivas, avaliações físicas e análise de títulos, busca-se a seleção de profissionais comprometidos com a missão da CPTrans e aptos a enfrentar os desafios do setor.

Em resumo, a CPTrans desempenha um papel fundamental na configuração da mobilidade urbana em Petrópolis. O concurso público, ao fortalecer a equipe, contribui não apenas para a eficiência operacional da companhia, mas também para a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade, consolidando a CPTrans como um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade.