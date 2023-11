Concurso reabre inscrições para marceneiro, oficial, agente municipal, eletricista, fiscal, analista e muito mais

O concurso anuncia vagas para fundamental, médio e superior. Os salários podem aproximar de R$ 20 mil

Mais um concurso público com grandes oportunidades aos concurseiros. São muitos cargos para todos os níveis de escolaridade. Diante disso, vale pontuar que as inscrições foram reabertas.

Não deixe de conferir e veja todos os detalhes abaixo.

Oportunidade Renovada: Reabertura de Inscrições para o Concurso da Prefeitura de Embu das Artes

Se você almeja participar do concurso da Prefeitura de Embu das Artes, temos uma excelente notícia: as inscrições serão reabertas. Segundo a segunda retificação do edital, o novo prazo de inscrição estará disponível das 7h do dia 13 de novembro até as 16h de 14 de novembro, com a 2ª via do boleto disponível nesse período.

267 Vagas e Formação de CR no concurso

O concurso público da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, no estado de São Paulo, está em busca de profissionais para preenchimento imediato de 267 vagas, além da formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade, proporcionando um leque variado de opções para os candidatos.

Cargos para Diversos Níveis de Escolaridade

Para candidatos com ensino fundamental completo, há vagas para cargos como agente de saúde ambiental, agente municipal, oficial de manutenção (encanador, marceneiro e serralheiro), entre outros.



Já para aqueles com ensino médio e/ou curso técnico, as opções incluem funções como agente de transporte e trânsito, almoxarife, assistente técnico administrativo, técnico de enfermagem, entre outros.

Os candidatos com formação superior têm à disposição uma variedade de carreiras, desde analista de gestão documental até professores em diversas áreas, médicos em diferentes especialidades, engenheiros, procuradores, entre outros.

Diversidade de Etapas Avaliativas do concurso

O concurso será composto por diversas etapas, como provas objetivas para todos os cargos, prova dissertativa para o cargo de procurador, prova prática para algumas funções específicas, e prova de títulos para professores, procuradores e psicopedagogos.

Provas Objetivas em 3 de Dezembro de 2023

A data prevista para a aplicação das provas objetivas é 3 de dezembro de 2023. Locais e horários serão divulgados no edital de convocação, que será publicado em momento oportuno.

Esta é uma oportunidade única para ingressar na Prefeitura de Embu das Artes. Prepare-se para as etapas e esteja pronto para demonstrar seu potencial e conquistar uma posição nesse certame promissor.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios – INEPAM (https://inepam.org.br) até o dia 14 de novembro.

Dicas para otimizar os estudos

Estudar para um concurso em pouco tempo pode ser desafiador, mas é possível otimizar seu tempo e focar nos tópicos mais relevantes. Aqui estão algumas dicas para estudar de forma eficiente em um período mais curto:

Faça um Cronograma Estratégico:

Identifique as disciplinas e tópicos mais importantes do edital.

Divida o tempo disponível de forma equilibrada entre as disciplinas.

Priorize os assuntos com maior peso na prova ou em que você tem menos conhecimento.

Material de Estudo Selecionado:

Utilize materiais de estudo de qualidade, como apostilas, livros específicos e videoaulas.

Foque em recursos que abordem os temas de forma clara e objetiva.

Resumos e Mapas Mentais:

Faça resumos e mapas mentais para visualizar e revisar os principais conceitos.

Condense as informações para facilitar a memorização.

Resolução de Questões:

Resolva questões de concursos anteriores para entender o formato das perguntas.

Identifique padrões e áreas em que precisa melhorar.

Simulados:

Realize simulados para testar seus conhecimentos em condições semelhantes à prova real.

Analise os resultados para focar em suas fraquezas.

Foco nas Leis e Regulamentos:

Dê ênfase às leis, regulamentos e atualidades relacionados ao concurso.

Esses são pontos-chave para muitas provas.

Gerenciamento de Tempo:

Estabeleça períodos de estudo e pausas para evitar a fadiga.

Mantenha-se focado durante os blocos de estudo.