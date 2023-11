Concurso Secretaria da Saúde anuncia edital com 406 vagas

O concurso Secretaria da Saúde já conta com banca organizadora

A banca organizadora já foi decidida para o concurso Secretaria da Saúde. Este é um avanço muito significativo, já que é um dos trâmites mais esperados e demorados até a liberação do edital.

Com isso, indica que o certame está iminente, isto é, pode sair a qualquer momento. Vale lembrar que o contrato com a banca também já foi assinado. Veja mais a seguir.

Concurso Secretaria da Saúde tem banca escolhida

A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul avançou nos preparativos para seu aguardado concurso público, e a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a escolhida para organizar o certame, conforme publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 14.

Com a banca contratada, todos os trâmites necessários foram concluídos, deixando o caminho livre para o lançamento do edital, que pode ocorrer a qualquer momento, embora ainda não haja uma data definida.

20 Mil Candidatos Estimados

A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas se inscrevam para as 406 vagas autorizadas no primeiro semestre deste ano. Estas vagas, em cadastro de reserva, contemplam diversas áreas da SES MT.

Prioridade para a Saúde no concurso Secretaria da Saúde



O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, enfatizou a importância do ingresso de novos servidores efetivos na área da saúde, reforçando o compromisso com a melhoria desse setor fundamental, por meio do concurso Secretaria da Saúde.

“Fazer a Saúde funcionar tem sido a nossa prioridade desde o primeiro mandato, e temos investido muito em reformas, adequações de todos os regionais e construção de seis novos grandes hospitais. Tenho certeza que essas centenas de profissionais que serão chamados vão colaborar muito para que possamos oferecer uma saúde de qualidade a todos os mato-grossenses, especialmente para aqueles que mais precisam”, destacou o governador.

20 Anos sem Concurso na Saúde

O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, ressaltou que este será o primeiro concurso realizado na Saúde em 20 anos, representando uma vitória para os servidores da secretaria, que enfrentam uma carência significativa de pessoal.

Os cargos, requisitos e salários ainda não foram divulgados oficialmente, mantendo uma dose de suspense para os candidatos ansiosos.

Combate ao Déficit Funcional

Visando combater o déficit funcional de forma temporária, a SES MT tem promovido processos seletivos para a contratação de profissionais por tempo determinado. Contudo, o novo concurso para efetivos surge como um marco importante após duas décadas sem contratação de servidores para a pasta.

O governador Mauro Mendes esclareceu que os processos seletivos temporários não invalidam o novo concurso para efetivos. Ele explicou que o concurso Secretaria da Saúde é necessário, mas a demanda urgente por profissionais para ampliar as cirurgias eletivas levará à realização de um teste seletivo enquanto o concurso segue seu curso mais demorado.

Cronograma

O Governo do Estado firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelecendo um cronograma para a publicação do edital para efetivos na SES MT. O secretário de Saúde reconheceu que o concurso deveria ter sido aberto antes, mas a pandemia da Covid-19 atrasou os procedimentos.

Preparação

