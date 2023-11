Concurso SERPRO: SAIU resultado final; confira a lista de aprovados que serão convocados em breve

Concurso SERPRO oferece mais de 600 vagas para candidatos com nível superior completo. As vagas estão distribuídas por diversas cidades do país.

Foi publicado o resultado final do concurso público SERPRO. Os candidatos inscritos podem consultar o resultado final pelo site da banca, o Cebraspe, ou clicando neste link.

Os candidatos que tiverem o nome da lista de aprovados devem agora ficar atentos as convocações que estão previstas para ocorrer dentro do período de validade do certame.

As publicações das convocações e de qualquer ato referente ao concurso público serão feitas por meio do Portal da Transparência e Governança do Serpro.

O Serpro informa ainda que as convocações para preenchimento das vagas serão realizadas por e-mail, podendo também ser utilizado o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp fornecidos pelos candidatos durante o processo de inscrição no certame.

Vale lembrar que as provas foram aplicadas no dia 23 de julho nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal para quase 20 mil candidatos.

Os candidatos foram avaliados por meio de 120 questões de múltipla escolha sobre os temas de:

Língua Portuguesa – 18 questões;

Língua Inglesa – 12 questões;

Noções de Estatística/Probabilidade – 5 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Legislação acerca de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – 5 questões;

Conhecimentos Específicos – 70 questões.



Concurso SERPRO oferece 602 vagas

O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO oferece, ao todo, 602 vagas para os cargos de Analista de Tecnologia, além de formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas pelas cidades de Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

O salário inicial oferecido para o cargo é de RS 7.848,46 mais gratificação de R$ 1.177,27 chegando a R$ 9.025,73 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do salário mensal, os aprovados ainda têm direito a receber auxílio-alimentação no valor de R$1.125,84, com um custo de 8% do total pago, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-creche no valor de R$453,25, auxílio a filho com deficiência de no valor de R$ 1.362,91, entre outros benefícios.

Quais os requisitos do cargo?

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam comprovar nível superior completo, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Tecnologia, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de Tecnologia, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.

Mas, além de nível superior na área de tecnologia, os candidatos ainda precisam atender aos seguintes requisitos para participar da seleção. Confira a seguir:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 do edital.

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião contratação;

O que faz um Analista de Tecnologia?

Desenvolver sistemas informatizados;

Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema;

Fazer levantamento de dados;

Prever taxa de crescimento do sistema;

Definir alternativas físicas de implantação;

Especificar a arquitetura do sistema;

Escolher ferramentas de desenvolvimento;

Modelar dados;

Especificar programas;

Codificar aplicativos;

Montar protótipo do sistema;

Testar sistema;

Definir infraestrutura de hardware, software e rede;

Aprovar infraestrutura de hardware, software e rede;

Implantar sistemas;

Administrar ambiente informatizado;

Monitorar performance do sistema;

Administrar recursos de rede ambiente operacional, e banco de dados;

Executar procedimentos para melhoria de performance de sistema;

Identificar falhas no sistema;

Corrigir falhas no sistema;

Controlar acesso aos dados e recursos;

Administrar perfil de acesso às informações;

Realizar auditoria de sistema;

Prestar suporte técnico ao usuário;

Orientar áreas de apoio;

Consultar documentação técnica;

Consultar fontes alternativas de informações;

Simular problema em ambiente controlado;

Acionar suporte de terceiros;

Instalar e configurar software e hardware.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso SERPRO.