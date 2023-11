Concurso Sudeste: saiu edital com 623 vagas para vários níveis de escolaridade

Os cargos do concurso Sudeste são para fundamental, médio, técnico e superior

Este concurso Sudeste foi muito esperado pois oferta grande quantidade de vagas. Ao todo são mais de 600 vagas e várias chances aos interessados

Ficou animado? Confira como se inscrever.

Novo Concurso Sudeste

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) está com inscrições abertas para o seu novo concurso, oferecendo um total de 623 vagas, sendo 73 para contratação imediata e 550 para formação de cadastro de reserva. Veja a distribuição:

Nível Fundamental Incompleto: Auxiliar de Manutenção Auxiliar de Serviços Gerais Controlador de Operação Oficial de Manutenção Serralheiro

Nível Fundamental Completo: Agente de Trânsito Motorista

Nível Médio com Qualificação: Almoxarife Assistente Administrativo Desenhista Projetista

Nível Técnico: Eletrotécnico Programador Técnico de Contabilidade Técnico em Segurança do Trabalho

Nível Superior: Advogado Analista de Sistemas Comprador Engenheiro Civil Engenheiro de Tráfego



Salários Atrativos:

Os salários variam de acordo com o cargo, chegando a impressionantes R$7.107,73 para algumas posições de nível superior.

Requisitos e Qualificações do concurso Sudeste



Os requisitos variam de acordo com o cargo, indo desde níveis fundamentais até superiores. Destaque para o cargo de Agente de Trânsito, que exige apenas o nível fundamental completo.

Inscrições e Provas do concurso Sudeste

As inscrições podem ser feitas online até a data limite estabelecida no edital. A prova objetiva será aplicada em [data] e abordará conhecimentos específicos de cada cargo.

Seja parte deste processo seletivo e trilhe sua carreira na CPTrans.

Concurso Petrópolis RJ

O aguardado concurso de Petrópolis RJ contará com provas objetivas para todos os cargos, agendadas para o dia 28 de janeiro de 2024, distribuídas em dois turnos.

Turno da Manhã: Cargos de nível fundamental incompleto Cargos de nível médio Cargos de nível técnico

Turno da Tarde: Cargos de nível fundamental completo Cargos de nível superior



Distribuição de Questões do concurso Sudeste

Cargos de Nível Fundamental (Completo e Incompleto): Língua Portuguesa: 10 questões Matemática: 10 questões Conhecimentos Gerais do Município de Petrópolis: 5 questões

Cargos de Nível Médio e Nível Técnico: Língua Portuguesa: 10 questões Raciocínio Lógico: 10 questões Noções de Informática: 5 questões Conhecimentos Gerais do Município de Petrópolis: 5 questões Noções de Administração Pública e Legislação Básica: 10 questões

Cargos de Nível Superior: Língua Portuguesa: 10 questões Noções de Informática: 5 questões Conhecimentos Gerais do Município de Petrópolis: 5 questões Noções de Administração Pública e Legislação Básica: 10 questões Conhecimentos Específicos: 20 questões



Prova Objetiva

Será considerado habilitado do concurso Sudeste o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos e não zerar em nenhuma das disciplinas.

Prova de Aptidão Física para Agente de Trânsito

A etapa de prova de aptidão física será realizada para o cargo de agente de trânsito. Serão convocados 280 candidatos com as melhores pontuações na objetiva, distribuídos conforme as cotas.

A prova de aptidão física incluirá os seguintes testes:

Teste de flexão abdominal (primeira avaliação para todos os gêneros)

Teste de flexão de braço no solo (segunda avaliação para todos os gêneros)

Teste de corrida de 12 minutos (terceira e última avaliação para todos os gêneros)

Análise de Títulos para Serralheiro e Nível Superior

Para o cargo de serralheiro, haverá a etapa de análise de títulos (experiência). Todos os cargos de nível superior também passarão por avaliação de títulos.

Prazo de Validade do Concurso

O concurso terá validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Como se inscrever no concurso Sudeste

Os interessados poderão se inscrever até 28 de dezembro, pelo site do INQC (Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação), organizador do concurso.

Confira as taxas: