Concurso TCE RN está previsto, saiba mais

Para a alegria dos concurseiros que desejam seguir carreira pública na área jurídica, atualizações sobre o Concurso TCE RN (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) foram reveladas nesta quarta-feira, 08/11.

Isso porque houve a divulgação do Plano Plurianual do Estado. Assim, o documento aponta a previsão de um novo processo seletivo para aquele tribunal.

Quer saber mais detalhes do certame e como se preparar para ele? Então leia até o final e confira tudo!

Detalhes do concurso TCE RN

Desde a divulgação do último edital em 2015, a expectativa por um novo concurso tem sido bem grande. Desse modo, os candidatos aguardam ansiosamente por essa oportunidade de ingressar na carreira pública.

A saber, a carreira oferecida pelo TCE RN contempla vagas para profissionais de níveis médio e superior, abrangendo os cargos de Analista de Controle Externo, Auditor de Controle Externo e Consultor Jurídico.

Portanto, antes mesmo que saia o edital, você já pode começar a se preparar para disputar uma vaga para esses cargos.

Como foi o último certame do TCE RN?



Para quem quer se preparar para o concurso TCE RN com base no último certame, ele se realizou em 2015. À época, a banca organizadora foi o Cebraspe.

O concurso visava não apenas o preenchimento de vagas imediatas, mas também a formação de um cadastro de reserva. Na ocasião, a remuneração inicial oferecida era de R$ 28.947,55.

Assim, os candidatos passaram por diversas etapas de avaliação, incluindo prova objetiva, prova escrita, prova oral e análise de títulos.

Qual o cenário geral do concurso TCE RN?

No resumo do concurso TCE RN, é importante destacar que a situação atual aponta para a previsão do certame. Porém, ainda não há informações sobre a banca organizadora, cargos disponíveis, escolaridade exigida, quantidade de vagas ou remuneração.

Afinal, esses detalhes ainda aguardam definição e devem ter sua divulgação em breve.

Como se preparar para o certame?

Ultimamente, os editais dos concursos são divulgados bem próximo às datas das provas. Por isso, é muito importante começar a preparação bem antes do lançamento do edital, pois se você aguardar a divulgação, pode não ter tempo suficiente para estudar.

Sendo assim, veja algumas dicas para sair na frente da concorrência por uma vaga no concurso TCE RN.

1. Entenda os cargos

Antes de iniciar sua preparação, é crucial compreender as atribuições específicas de cada cargo. A saber, o Analista de Controle Externo, o Auditor de Controle Externo e o Consultor Jurídico desempenham funções distintas. Geralmente elas são relacionadas à fiscalização, auditoria e assessoria jurídica em órgãos públicos.

Assim, detalhar essas responsabilidades é o primeiro passo para direcionar seus estudos.

2. Base de conhecimentos

Uma base de conhecimentos firme é essencial para os cargos mencionados, sejam eles de nível médio ou superior. Então, certifique-se de que possui os conhecimentos básicos exigidos na área de controle externo e direito.

Caso sinta lacunas em sua formação, considere a possibilidade de cursar disciplinas específicas antes de intensificar sua preparação para o concurso.

3. Use material didático de qualidade

Escolha materiais didáticos confiáveis e atualizados. Livros específicos para concursos, vídeo aulas e cursos online são recursos interessantes que você pode usar.

Além disso, busque por materiais elaborados por professores com experiência na preparação para concursos públicos na área, garantindo assim a qualidade do conteúdo.

4. Resolva questões de edições anteriores do concurso TCE RN

A prática é fundamental. Por isso, resolva questões de concursos anteriores, preferencialmente da mesma banca organizadora, assim que ela for definida.

Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas, aprimora a gestão do tempo durante a prova e consolida os conhecimentos que você adquire.

5. Utilize simulados e provas completas

Realize simulados regularmente para ter uma ideia das condições reais de prova. Desse modo, dê ênfase à realização de provas completas, simulando o ambiente do dia do concurso.

Assim, você desenvolve resistência física e mental, além de conseguir identificar pontos de melhoria.

6. Atenção à legislação atualizada

Os concursos públicos costumam cobrar conhecimentos atualizados sobre legislação. Por isso, mantenha-se informado sobre as mudanças e atualizações nas normas relacionadas ao cargo que você deseja ocupar.

7. Revise com frequência para se preparar para o concurso TCE RN

Estabeleça um cronograma de revisões periódicas para consolidar o aprendizado. Afinal, a revisão constante é essencial para fixar os conteúdos na memória de longo prazo e driblar a curva do esquecimento.

9. Cuide da sua saúde

Não negligencie sua saúde física e mental durante a preparação. Em vez disso, mantenha uma rotina equilibrada, com horas de sono e atividades físicas para garantir o bom desempenho nos estudos.

Agora que você já sabe que o concurso TCE RN está previsto, coloque essas dicas em prática e saia na frente na preparação para ele!