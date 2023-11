Concurso TJ anuncia cargos do NOVO edital; salários acima de R$ 6 mil

Os cargos do concurso TJ são para diversas áreas de atuação

O concurso TJ – Tribunal de Justiça- anuncia vagas com oportunidades para vários cargos. Portanto, se você ficou interessado, saiba que os salários poderão ultrapassar R$ 6 mil.

Confira maiores esclarecimentos a seguir.

Concurso TJ MT

Após um recente processo de remoção interna, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ MT) está se preparando para oferecer novas oportunidades de carreira por meio de um concurso público. Embora a quantidade exata de vagas ainda esteja pendente de confirmação, as expectativas são altas para a liberação do edital.

Oportunidades para Notário de Cartórios

Além das vagas destinadas aos servidores, o TJ MT também está nos estágios finais de preparação para um concurso específico voltado ao cargo de notário de cartórios, com a banca organizadora já selecionada. Uma oportunidade adicional para profissionais interessados em contribuir de maneira única para o sistema judiciário.

Concurso Geral para Servidores: Três Cargos em Destaque

No concurso geral destinado aos servidores, os candidatos poderão concorrer a três cargos distintos:



Técnico Judiciário: Requer apenas o ensino médio. Remuneração inicial atrativa de R$ 3.343,19.

Analista Judiciário: Oportunidades em áreas como economia, ciências contábeis, direito, administração e engenharia. Exige formação de nível superior. Remuneração inicial competitiva de R$ 6.383,57.

Oficial de Justiça: Exige formação de nível médio. Remuneração inicial de R$ 4.889,21.



Expectativas e Detalhes Cruciais

Enquanto a comunidade aguarda com expectativa a divulgação do número exato de vagas disponíveis, bem como a revelação da banca organizadora responsável pela aplicação das provas, a confirmação desses detalhes, juntamente com a assinatura do contrato com a empresa escolhida, será crucial para estabelecer a data precisa do início do processo seletivo.

Em breve, mais detalhes serão revelados, abrindo caminho para a ansiosamente aguardada oportunidade de ingressar no TJ MT. Esteja atento às atualizações, pois a sua chance de contribuir para a administração da justiça no Mato Grosso está prestes a se concretizar.

Concurso TJ passado

Em 2015, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ MT) abriu as portas proporcionando uma oportunidade que ficou marcada na memória dos concurseiros. Vamos relembrar os detalhes desse concurso que moldou trajetórias profissionais.

Oferta de Vagas e Formação de Reserva

Naquela ocasião, o TJ MT disponibilizou um total de 168 vagas para preenchimento imediato, abrangendo cargos de ensino médio e nível superior. Além das oportunidades imediatas, foi formado um cadastro reserva, ampliando as perspectivas de ingresso no serviço público.

Ensino Médio

Para os candidatos com ensino médio, as opções eram diversas, oferecendo um leque de possibilidades:

Técnico Judiciário:

Distribuidor, Contador e Partidor: 3 vagas, destinadas a funções que desempenham papel crucial na organização e contabilidade do tribunal.



Nível Superior: Analistas Especializados em Diversas Áreas

Já para os graduados, o concurso ofereceu 110 vagas para analistas, distribuídas em áreas estratégicas:

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Economia

Engenharia Civil

Essa diversidade de especialidades refletia a complexidade e a abrangência das demandas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

A Banca Organizadora: Universidade Federal do Mato Grosso

A responsabilidade de conduzir esse processo seletivo recaiu sobre a Universidade Federal do Mato Grosso, que desempenhou um papel fundamental na elaboração e execução das etapas do concurso.

Embora o tempo tenha passado desde então, a lembrança desse concurso ainda ecoa na trajetória de muitos profissionais que encontraram no TJ MT não apenas um local de trabalho, mas uma oportunidade de contribuir para a administração da justiça no estado.