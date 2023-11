Concurso Tribunal de Contas anuncia prazo para edital ser divulgado

O concurso Tribunal de Contas anuncia prazo para liberação do edital do certame. Este é um dos editais mais aguardados até o momento.

Veja.

Sobre o concurso Tribunal de Contas

O edital do aguardado concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE PR) está programado para ser divulgado até o final de dezembro deste ano.

No entanto, a definição da banca organizadora ainda está pendente, e a data exata de início do concurso só será confirmada após a assinatura do contrato com a banca selecionada. A comissão organizadora foi formada em junho e está trabalhando na preparação do certame.

O concurso do TCE PR visa preencher seis vagas para o cargo de auditor de controle interno, que requer formação de nível superior. Além das vagas imediatas, o concurso também formará um cadastro reserva de pessoal, com uma vaga disponível em cada uma das seguintes áreas:

Administrativa

Contábil

Econômica

Engenharia

Jurídica

Tecnologia da Informação

Salários do concurso Tribunal de Contas

Os candidatos devem possuir formação nas áreas específicas correspondentes e, ao serem aprovados, terão direito a uma remuneração inicial no valor de R$ 11.128,07, além de benefícios como auxílio alimentação de R$ 1.090,54, auxílio creche de R$ 908,84 e um auxílio saúde variável de acordo com a idade.



Você também pode gostar:

Atualmente, o cargo de auditor de controle interno possui 79 vagas em aberto no quadro de servidores do TCE PR, de um total de 544 vagas, sendo apenas 465 delas preenchidas. O novo concurso é uma oportunidade importante para suprir essa demanda e fortalecer a equipe do tribunal.

Como foi o último concurso do Tribunal de Contas