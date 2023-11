Concurso TRT: inscrições para 41 vagas terminam nesta segunda (27/11)

Vagas de concurso TRT são para dois cargos

As vagas do concurso TRT – Tribunal Regional do Trabalho- estão abertas. Porém, as inscrições terminam nesta segunda-feira, 27 de novembro.

Ficou interessado? Veja a seguir maiores detalhes.

Encerramento das Inscrições para o Concurso TRT 11

Nesta segunda-feira, dia 27, encerram-se as inscrições para o aguardado concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11), abrangendo os estados do Amazonas e Roraima. O certame oferece 41 vagas para analista e técnico judiciário em diversas especialidades, com salários alcançando até R$ 14.852,66.

Processo de Inscrição e Taxas de Participação do concurso TRT

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do concurso. O procedimento inclui o cadastro e o pagamento das taxas de participação, sendo R$ 130,00 para Analista Judiciário e R$ 80,00 para Técnico Judiciário.

Panorama das Vagas do concurso TRT

O concurso TRT 11 disponibiliza vagas nas seguintes especialidades:



Você também pode gostar:

Analista Judiciário

Área Administrativa: CR

Área Judiciária: 2 + CR

Oficial de Justiça Avaliador Federal: CR

Contabilidade: 1 + CR

Arquitetura e Urbanismo: CR

Arquivologia: CR

Biblioteconomia: 1 + CR

Engenharia Civil: CR

Engenharia Elétrica: CR

Estatística: CR

Tecnologia da Informação: CR

Medicina do Trabalho: CR

Medicina Psiquiatria: 1 + CR

Fisioterapia: 1 + CR

Odontologia: CR

Psicologia: CR

Serviço Social: CR

Técnico Judiciário

Área Administrativa: 30 + CR

Tecnologia da Informação: 4 + CR

Enfermagem: 1 + CR

Agente da Polícia Judicial: CR

Perspectiva Salarial para os Aprovados

Os salários para os aprovados variam de acordo com a categoria:

Técnico Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 8.529,67

Fevereiro de 2025: R$ 9.052,54

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial

Fevereiro de 2024: R$ 9.773,58

Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 13.994,78

Fevereiro de 2025: R$ 14.852,66

Analista Judiciário/Oficial de Justiça

Fevereiro de 2024: R$ 16.035,69

Fevereiro de 2025: R$ 17.018,67

Não perca a oportunidade de fazer parte deste processo seletivo e garantir sua inscrição antes do encerramento.

Administração da Justiça Trabalhista no TRT 11

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11), responsável pelos estados do Amazonas e Roraima, exerce um papel crucial na administração da justiça trabalhista na região.

Julgamento de Processos Trabalhistas

O TRT 11 assume a função central de julgar uma variedade de processos trabalhistas, abrangendo desde demissões até questões sindicais e salariais, assegurando equidade nas decisões e contribuindo para a resolução eficaz de conflitos.

A homologação de acordos entre trabalhadores e empregadores é uma atribuição crucial do tribunal, certificando-se de que os termos estejam em conformidade com as leis trabalhistas em vigor.

Fiscalização do Cumprimento das Normas Trabalhistas

O TRT 11 atua na fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pelas empresas, aplicando penalidades quando necessário, e assegurando o respeito aos direitos dos trabalhadores.

Mediação e Conciliação: Soluções Consensuais e Efetivas

Promovendo a mediação e conciliação em litígios trabalhistas, o tribunal busca soluções consensuais, aliviando a carga do sistema judicial e proporcionando resultados efetivos para ambas as partes.

Gestão Administrativa Eficiente

No âmbito administrativo, o tribunal realiza atividades essenciais para seu funcionamento eficiente, incluindo a gestão de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

Desenvolvimento Socioeconômico Regional

O TRT 11 desempenha um papel significativo no desenvolvimento socioeconômico da região, ao promover a justiça trabalhista e garantir o cumprimento das leis trabalhistas, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e equitativo.

Capacitação Profissional: Atualização Constante no Campo Jurídico

Promovendo programas de capacitação e formação, o tribunal contribui para a constante atualização dos conhecimentos relacionados ao direito trabalhista, beneficiando profissionais da área jurídica.

Seleção de Profissionais Qualificados: Eficiência nos Concursos Públicos do TRT 11

Ao organizar concursos públicos, o tribunal assegura a seleção de profissionais qualificados, garantindo a eficiência e qualidade dos serviços prestados na administração da justiça trabalhista nos estados do Amazonas e Roraima.