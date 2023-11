Concurso UFCSPA tem banca contratada

Se você é concurseiro e está de olho no concurso UFCSPA, saiba que a banca organizadora já está contratada! Dessa forma, já é possível intensificar os estudos com base no perfil da instituição, uma vez que o próximo passo deve ser a publicação do edital.

Quer saber mais detalhes sobre o certame da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre? Então, é só continuar com a gente e ler até o final!

Concurso UFCSPA já tem banca definida

Informações quentes acerca do concurso da UFCSPA acabam de sair no Diário Oficial da União! Isso porque, na edição dessa quarta-feira, 22 de novembro de 2023, saiu o extrato de contrato que oficializa a Fundatec como a entidade responsável pela organização do concurso da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

Assim, a expectativa é de que em breve seja publicado o edital. Aliás, que traz informações sobre a disponibilização de vagas para os cargos pertencentes à carreira de técnico administrativo em educação.

Sendo assim, este processo seletivo promete ser uma oportunidade significativa para aqueles que sonham em entrar para o quadro de servidores da instituição.

Último certame da Universidade

Vale lembrar que, em 2017, a UFCSPA lançou um edital de concurso público com o intuito de preencher 11 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva. Na ocasião, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS) foi a responsável por conduzir o certame.

A avaliação dos candidatos durante o concurso público envolveu a realização de uma prova objetiva composta por 40 questões que abordavam temas como:



Cenário geral do concurso UFCSPA até o momento

Em termos práticos, o concurso da UFCSPA está atualmente em fase de definição da banca organizadora, que será a Fundatec. Além disso, a variedade de cargos disponíveis contempla diferentes níveis de escolaridade, abrangendo desde o médio até o superior.

Quanto à carreira, está voltada para áreas relacionadas à educação. Ademais, as lotações previstas para os aprovados serão no estado do Rio Grande do Sul.

Vagas, cargos e remunerações

Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido divulgado, a remuneração oferecida pode chegar a até R$ 9.073,02. Portanto, essa é uma oportunidade e tanto para os concurseiros que desejam uma vaga na área de Educação. Ainda, que esperam por bons salários, estabilidade e o prestígio social de trabalhar em uma das instituições mais importantes do país.

Como dissemos antes, agora a expectativa é a publicação do edital que trará todos os detalhes sobre as inscrições, provas e demais etapas do processo seletivo.

Como se preparar para o concurso UFCSPA

Então, como você já deve ter reparado, ultimamente os editais dos concursos estão saindo bem perto da data da aplicação da prova. Por isso, não é bom arriscar deixar para começar os estudos somente depois da publicação.

Assim, o ideal é iniciar com antecedência e, depois, acelerar os estudos pós-edital. Veja a seguir algumas dicas práticas nesse sentido.

1. Planejamento estratégico

Antes de iniciar os estudos, é fundamental desenvolver um planejamento estratégico. Para isso, analise o conteúdo programático do último edital do concurso UFCSPA, de 2017, identifique suas áreas de maior dificuldade e estabeleça metas realistas de estudo. Desse modo, divida seu tempo de forma equilibrada entre as disciplinas, considerando a importância de cada uma na prova.

2. Material de estudo

Escolha materiais de estudo de qualidade e confiáveis. A saber, livros específicos para concursos da área, videoaulas e questões de concursos anteriores podem ser essenciais para o seu aprendizado.

Além disso, priorize o uso de materiais atualizados, alinhados ao perfil da banca examinadora Fundatec, o que proporcionará uma preparação mais eficaz.

3. Resolução de questões

A prática constante é essencial para o sucesso em concursos. Sendo assim, resolva questões de provas anteriores da UFCSPA e de certames similares. Isso ajuda a entender como os temas são abordados, aprimora o raciocínio lógico e contribui para a familiarização com o estilo das questões.

4. Simulados do concurso UFCSPA

Realize simulados regularmente para testar seus conhecimentos em condições semelhantes às da prova. Isso proporciona a experiência de gerenciar o tempo, identificar pontos fracos e ajustar a estratégia de resolução. Além disso, os simulados contribuem para reduzir a ansiedade no dia do exame, uma vez que não será uma novidade total para você.

5. Atualização legislativa

Dedique uma atenção especial à legislação específica da área de educação, pois essa é uma parte importantíssima do conteúdo programático. Assim, mantenha-se atualizado sobre possíveis alterações e novidades legislativas que possam impactar as questões da prova.

Gostou de saber que a Fundatec será a banca organizadora do concurso UFCSPA? Agora coloque essas dicas em prática, se prepare e volte sempre, pois traremos em primeira mão, quando o edital sair!