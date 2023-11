Concurso UFTM é divulgado, veja detalhes

Atenção concurseiro: acaba de ser anunciado o edital do concurso da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)! Desse modo, segundo as informações do documento oficial, o concurso oferece um total de 33 vagas em diferentes áreas de atuação, abrangendo níveis de escolaridade que variam de médio a superior.

A saber, as oportunidades são para cargos de Técnico Administrativo em Educação – TAE, com salários que vão até R$ 4.556,92.

Quer saber mais detalhes sobre esse tão importante e aguardado certame? É só ler até o final e conferir!

Concurso UFTM: detalhes

As inscrições para o certame da UFTM já estão abertas e irão de 1º a 28 de novembro de 2023. Dessa forma, os candidatos podem se inscrever diretamente no site da organizadora do concurso, que é o Instituto AOCP, acessando o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

A realização das provas está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2024. Sendo assim, é importante que os interessados em participar do concurso da UFTM fiquem atentos ao cronograma e aos detalhes do edital para não perderem os prazos.

Cenário geral do edital UFTM até o momento

Período de inscrição: de 1º a 28 de novembro de 2023;

Edital publicado: 1º de novembro de 2023;



Data das provas prevista para: 18 de fevereiro de 2024.

Salários e benefícios dos aprovados

A saber, um dos pontos mais atrativos do certame é a remuneração. Afinal, o salário é ótimo em especial se considerarmos que as vagas são para cargos de nível médio e superior.

Além disso, a faixa salarial oferecida no concurso varia entre R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92.

Inscrições no concurso UFTM

O período de inscrição online será das 23h 59min do dia 01/11/2023 até as 23h 59min do dia 28/11/2023, seguindo o horário oficial de Brasília/DF.

Ademais, as taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade:

R$ 80,00 para cargos de nível médio e técnico;

R$ 130,00 para cargos de nível superior.

Cargos a serem providos pelo certame

A seguir, veja informações sobre os cargos disponíveis e o número de vagas para cada um deles.

1. Assistente em Administração

Vagas: 15;

Jornada de trabalho : 40 horas semanais;

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo.

2. Técnico de laboratório/Área Biologia: outro dos cargos do concurso UFTM

Vagas: 01;

Jornada de trabalho: 40 horas semanais;

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área.

3. Técnico em Agropecuária

Vagas: 01;

Jornada de trabalho: 40 horas semanais;

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área + Registro no Conselho competente.

4. Técnico em Farmácia, outra vaga do concurso UFTM

Vagas: 01

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico em Farmácia + Registro no Conselho competente

5. Técnico em Tecnologia da Informação

Vagas: 08

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais

6. Auditor

Vagas: 01;

Jornada de trabalho: 40 horas semanais;

Requisitos: Curso Superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis.

7. Farmacêutico Bioquímico

Vagas: 01;

Jornada de trabalho: 40 horas semanais;

Requisitos: Curso superior em Farmácia com Habilitação em Bioquímica + Registro no Conselho competente.

Qual o perfil do Instituto AOCP, responsável pelo concurso UFTM

Se você é um concurseiro experiente, deve saber que saber que conhecer o perfil da banca organizadora. Assim, no caso do certame da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a banca responsável é o Instituto AOCP.

Desse modo, trouxemos todas as informações sobre o AOCP para te ajudar a se preparar.

A saber, a AOCP realiza concursos em diversas áreas, abrangendo desde a segurança pública, incluindo o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, até tribunais e prefeituras.

De maneira geral, a banca AOCP é reconhecida por suas perguntas diretas e concisas, o que representa uma vantagem para candidatos que possuem um domínio sólido do conteúdo. Contudo, a falta de informações adicionais antes das questões pode ser tanto benéfica quanto desafiadora, pois limita a extração de pistas ou dicas do próprio enunciado.

A banca AOCP é classificada como uma instituição de dificuldade moderada. Assim, suas questões são frequentemente apresentadas no formato de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, e tendem a evitar armadilhas ou ambiguidades.

Aliás, a característica notável da Banca AOCP é a sua habilidade em adaptar-se ao contexto específico do órgão ou cargo para o qual as avaliações foram elaboradas. Portanto, os candidatos devem estar preparados para enfrentar questões altamente contextualizadas e até mesmo situações-problema.

Agora que você já sabe tudo sobre o concurso UFTM, se inscreva, se prepare e volte sempre para mais atualizações sobre esse e outros certames!